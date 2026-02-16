News PS4 PS5 SW2 SWI XBO XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Yakuza 3 vor Mario Tennis Fever

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

  • Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4) – 9/9/9/9 [36/40]
  • Mario Tennis Fever (Switch 2) – 9/8/9/8 [34/40]
  • Ride 6 (PS5, Xbox Series) – 8/8/9/8 [33/40]
  • Dark Auction (PS5, Switch) – 7/8/9/8 [32/40]
  • Dragon Spira (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 6/7/8/7 [28/40]
  • Tropicalia (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One) – 6/8/8/5 [27/40]

