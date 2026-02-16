Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Yakuza 3 vor Mario Tennis Fever

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Mario Tennis Fever (Switch 2) – 9/8/9/8 [34/40]

Ride 6 (PS5, Xbox Series) – 8/8/9/8 [33/40]

Dark Auction (PS5, Switch) – 7/8/9/8 [32/40]

Dragon Spira (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 6/7/8/7 [28/40]

Tropicalia (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One) – 6/8/8/5 [27/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio