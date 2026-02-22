Blizzard beschert NetEase einen starken Jahreszuwachs in der Gaming-Sparte

Der chinesische Technologie-Gigant NetEase hat seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Angetrieben durch eine starke Performance im Spiele-Sektor und die weitreichende Integration von Künstlicher Intelligenz stieg der Gesamtumsatz des Unternehmens um 6,9 Prozent auf 112,6 Milliarden RMB – ca. 16,1 Milliarden US-Dollar.

Gaming-Sektor als wichtigster Wachstumsmotor

Besonders hervorzuheben ist das Gaming-Segment, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 Prozent auf 92,1 Milliarden RMB (13,2 Milliarden USD) kletterte. Dabei entfielen beeindruckende 97,3 Prozent der Einnahmen dieser Sparte auf Online-Spiele.

Dabei sticht nicht nur ein Titel hervor. Spiele wie Fantasy Westward Journey Online, Marvel Rivals und Where Winds Meet sind jedoch die größten Titel. Das von Everstone Studios entwickelte Where Winds Meet erreichte zudem einen Meilenstein von weltweit über 80 Millionen kumulierten Spielern.

Das PC-Geschäft stieg sprunghaft an, was direkt auf die Rückkehr von Blizzard-Titeln auf den chinesischen Markt zurückzuführen ist. Sie werden aufgrund protektionistischer chinesischer Gesetze von NetEase für den chinesischen Markt lizenziert. Aber auch Naraka: Bladepoint erzielte gute Ergebnisse. Durch Blizzard-Titel wie World of Warcraft, Hearthstone, StarCraft 2, Diablo 3 und Overwatch erhöhte sich der Umsatz im PC-Sektor, der Anteil der Mobile-spiele am Online-Spiele-Umsatz sank leicht auf 72,7 Prozent.

Strategischer Fokus auf Künstliche Intelligenz

NetEase möchte in Zukunft über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg generative KI nutzen. Das betrifft nicht nur Grafik, Design und Programmierung, sondern auch die Qualitätssicherung. Außerdem plane man, neue, „KI-native“ Gameplay-Features und interaktive Erlebnisse, in zukünftige Spiele zu integrieren.

via GamesIndustry, NetEase, Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio