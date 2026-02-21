Capcom droht mit Rechtsabteilung, falls ihr Inhalte aus Resident Evil Requiem vorab teilt

Schon gut eine Woche vor der Veröffentlichung ist Resident Evil Requiem ganz offensichtlich im Umlauf. Videos und Spoiler gefährden das Spielerlebnis unzähliger Fans und Capcom sieht sich zu einer Mitteilung in ungewöhnlicher Schärfe veranlasst.
In den sozialen Medien teilte man „eine Bitte an die Community“, nach der vor dem Launch „keine Informationen und Spoiler“ zu Resident Evil Requiem geteilt werden sollen. Dass insbesondere kleinere Händler gerne mal Spiele vor dem offiziellen Launch verkaufen, ist kein Geheimnis.
Während die japanische Mitteilung davon spricht, dass Videos aus dem Spiel „durch unbefugte Mittel erlangt“ worden seien, macht die deutsche Mitteilung diese Differenzierung nicht. Solltet ihr euer Spiel in dieser Woche also frühzeitig von Händlern erhalten, dann seht besser davon ab, Inhalte zu teilen. Andernfalls droht Post von Capcoms Rechtsabteilung.
„Wir möchten, dass alle die Geschichte und das Spielerlebnis so gut wie möglich genießen können. Unsere Rechtsabteilung wird weiterhin Abmahnungen versenden und die Löschung vorab veröffentlichter Inhalte veranlassen, um euch das Spielerlebnis am ersten Tag zu erhalten“, heißt es von Capcom.
Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 (offiziell) für PS5, Xbox Series, PCs bei Steam und im Epic Games Store und Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Handelsversionen findet ihr bei Amazon*. Teuer, aber auf jeden Fall günstiger als ein Porsche Cayenne Turbo GT: der Pro Controller zu Requiem für Switch 2, den ihr ebenfalls bei Amazon* vorbestellen könnt.
Diese Drohung ist absolut lächerlich. Was soll denn bitte die Rechtsgrundlage dafür sein? Wenn jemand das Spiel auf legalem Wege erhalten hat, kann er damit machen, was er will. Es ist ja auch nicht des Spielers Schuld, wenn das Spiel früher geliefert wird.
Ganz so einfach ist es heute nicht mehr denn : Viele Publisher (wie Capcom bei RE9) haben in ihren Nutzungsbedingungen (ToS) oder impliziten Embargos Klauseln, die pre-release Content verbieten. Sprich du kaufst das Spiel musst aber vor dem Spiel die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Damit gehst du in die Pflicht diese einzuhalten, tust du das nicht kann natürlich Capcom dagegen angehen.
Fun Fact. Ich habe tatsächlich schonmal ein Spiel bei Media Markt zurückgegeben, weil ich nicht mit den Nutzungsbedingungen einverstanden war schon sehr lange her quasi eine andere Zeit, aber dein Gutes Recht.
Da hab' ich einen Tipp: Internetkonsum in geregelte Bahnen lenken, einschlägige Threads und Kanäle meiden bis man mit dem Spiel durch ist. Früher nannte man so etwas Eigenverantwortung.
Davon abgesehen vertrete ich die vielleicht etwas altmodische Ansicht, dass wenn mir ein paar Minispoiler den Genuss eines Spiels komplett ruinieren, ich mir die Frage stellen muss, ob ich es jemals wirklich spielen wollte. Ein starkes Spiel wird nicht schlecht wegen ein paar kleinerer Spoiiler - in meinen Augen.
Nicht zwangsweise. Nutzungsvereinbarungen sind nicht grenzenlos wirksam. Meinungsfreiheit ist ein hohes gut und eine Nutzungsvereinbarung beim Kauf eines Produkts ist kein NDA. Es wäre also eine überraschende Klausel, die so nicht erwartbar ist und verstößt aller Wahrscheinlichkeit nach gegen gesetzliche Grundprinzipien.
Damit kann Capcom sicherlich versuchen dagegen vorzugehen, wenn jemand hier im Forum bspw. sagen würde, Leon stirbt am Ende. Nur dann würde sich Capcom aller Wahrscheinlichkeit nach eine ordentliche Klatsche abholen, vorausgesetzt es würde überhaupt vor einem Gericht landen und nicht sogar schon vorher abgewiesen werden.