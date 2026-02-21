Capcom droht mit Rechtsabteilung, falls ihr Inhalte aus Resident Evil Requiem vorab teilt

Schon gut eine Woche vor der Veröffentlichung ist Resident Evil Requiem ganz offensichtlich im Umlauf. Videos und Spoiler gefährden das Spielerlebnis unzähliger Fans und Capcom sieht sich zu einer Mitteilung in ungewöhnlicher Schärfe veranlasst.

In den sozialen Medien teilte man „eine Bitte an die Community“, nach der vor dem Launch „keine Informationen und Spoiler“ zu Resident Evil Requiem geteilt werden sollen. Dass insbesondere kleinere Händler gerne mal Spiele vor dem offiziellen Launch verkaufen, ist kein Geheimnis.

Während die japanische Mitteilung davon spricht, dass Videos aus dem Spiel „durch unbefugte Mittel erlangt“ worden seien, macht die deutsche Mitteilung diese Differenzierung nicht. Solltet ihr euer Spiel in dieser Woche also frühzeitig von Händlern erhalten, dann seht besser davon ab, Inhalte zu teilen. Andernfalls droht Post von Capcoms Rechtsabteilung.

„Wir möchten, dass alle die Geschichte und das Spielerlebnis so gut wie möglich genießen können. Unsere Rechtsabteilung wird weiterhin Abmahnungen versenden und die Löschung vorab veröffentlichter Inhalte veranlassen, um euch das Spielerlebnis am ersten Tag zu erhalten“, heißt es von Capcom.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 (offiziell) für PS5, Xbox Series, PCs bei Steam und im Epic Games Store und Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Handelsversionen findet ihr bei Amazon*. Teuer, aber auf jeden Fall günstiger als ein Porsche Cayenne Turbo GT: der Pro Controller zu Requiem für Switch 2, den ihr ebenfalls bei Amazon* vorbestellen könnt.

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom