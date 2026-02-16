Die zwei besten JRPGs der letzten Jahre tun sich zusammen, um noch mehr Fans zu erreichen

Zwei der besten JRPGs der letzten zwei Jahre schließen sich zusammen, um noch mehr Spielende zu erreichen. Über den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33* müssen wir hoffentlich keine weiteren Worte verlieren.

Metaphor: ReFantazio* von Atlus wurde im Vorjahr bei The Game Awards mit Auszeichnungen für „Best Narrative“, „Best Art Direction“ und „Best RPG“ auszeichnet und manche finden, das war zu wenig.

Atlus und Sandfall Interactive haben sich jetzt für ein Steam-Bundle aus beiden Games zusammengetan. Dabei gibt es 10 Prozent Rabatt auf den aktuell angegebenen Preis. Solltet ihr schon eines der Spiele besitzen, könnt ihr das andere mit 10 Prozent Rabatt kaufen.

Passt ganz gut: Bis zum 26. Februar 2026 ist Metaphor: ReFantazio ohnehin schon um 5 Prozent reduziert und das Basisspiel von Clair Obscur: Expedition ist bis zum 16. Februar ebenfalls mit einem Rabatt von 10 Prozent erhältlich. Wer das Bundle jetzt kauft, erhält die zusätzlichen 10 Prozent Rabatt.

Gegenseitiger Respekt

„Expedition 33 ist ein Werk, das ein tiefes Verständnis und eine aufrichtige Hingabe zum JRPG-Genre vermittelt und mit großer Sorgfalt bis ins kleinste Detail gestaltet wurde. Als jemand, der selbst Rollenspiele entwickelt, empfand ich dies als äußerst inspirierend“, lobt Metaphor-Director Katsura Hashino.

„Metaphor: ReFantazio ist ein Spiel, das uns wirklich inspiriert“, so Guillaume Broche, CEO und Creative Director von Sandfall Interactive. „Es erzählt eine wunderschöne Geschichte in einer völlig neuen, meisterhaft gestalteten Welt. Es behandelt ernste Themen, aber was mich besonders berührt, ist die Bedeutung der Fantasie in allen Aspekten unseres Lebens.“

Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero