Es darf weiter geträumt werden: Capcom hält Dino Crisis im Gespräch und bringt Steam-Versionen

Was hat Capcom noch mit Dino Crisis vor? Einiges, hoffen Fans der Klassiker. Jetzt geht es erstmal mit Portierungen weiter. Nach der GOG-Veröffentlichungen* sind Dino Crisis und Dino Crisis 2 sind ab sofort auch über Steam verfügbar.

Zum Start werden beide Spiele jeweils mit 50 Prozent Rabatt für 4,99 Euro angeboten, das Angebot gilt bis zum 26. Februar. Die beiden Survival-Horror-Klassiker erscheinen damit erstmals offiziell auf Steam. Neben den GOG-Versionen ist der erste Teil zusätzlich für PS5 und PS4 erhältlich.

Der 1999 veröffentlichte erste Teil schickt Spezialagentin Regina in eine geheime Forschungseinrichtung, die von Dinosauriern überrannt wurde. Das Spiel verbindet klassische Survival-Horror-Elemente mit Action und Puzzle-Passagen und gilt bis heute als „Resident Evil mit Dinos“.

Dino Crisis 2 hingegen legt ein deutlich schnelleres Tempo vor. Im Sequel wird stärker auf Arcade-Action, größere Gegnerhorden und ein erweitertes Waffenarsenal gesetzt, während Regina erneut gegen prähistorische Bedrohungen kämpft – diesmal sogar in der Kreidezeit selbst.

Es darf weiter geträumt werden

Die Steam-Versionen bewahren das Originalerlebnis, wurden jedoch technisch angepasst und unterstützen daher moderne Betriebssysteme sowie aktuelle Controller. Für Fans klassischer Capcom-Titel oder alle, die die Reihe bislang verpasst haben, ist das eine gute Gelegenheit zum Nachholen – und das zum kleinen Preis.

Dass das Interesse an der Marke ungebrochen ist, zeigte sich auch bei der großen Capcom Super Elections-Umfrage von 2024. Letztes Jahr hatte Capcom überraschend neues Merchandise veröffentlicht und es gab Gerüchte um die Einstellung eines Reboots.

Bildmaterial: Dino Crisis 2, Capcom