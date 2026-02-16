Das Anime-GTA „NTE“ könnte sich in dem Monat breitmachen, in dem GTA VI einst geplant war

Das kommende Gacha-Spiel Neverness to Everness (NTE) sorgt seit seiner Ankündigung im Juli 2024 für Vorfreude, aber auch für kontroverse Diskussionen. Knapp zwei Jahre nach der Enthüllung könnte jetzt zumindest die Frage zum konkreten Termin erledigt haben.

NTE befindet sich gerade in der dritten Closed-Beta, eine Open Beta-ist bereits angekündigt, für die man sich vorregistrieren kann. Das Free-to-play-Open-World-Action-RPG von Hotta Studio (Tower of Fantasy) spielt in der fiktiven, chinesisch-urbanen Metropole Hetherau, in der Alltag und Übernatürliches dauerhaft nebeneinander existieren.

Mehreren Fans ist jedoch ein Datum ins Auge gefallen. Während auf nahezu allen Plattformen ein „erscheint bald“ prangt, sticht der Apple Store mit einem konkreten Datum hervor. Wer von der offiziellen Webseite den Link zum App-Store anklickt, bekommt das Datum „expected May 15“ angezeigt.

Ein mögliches Veröffentlichungsdatum? Die Seite Gosu Gamer möchte einen weiteren Hinweis darauf gefunden haben, dass es das Veröffentlichungsdatum des Spiels ist. Auf Twitter ist ein Screenshot des Users iYato aufgetaucht, der deutlich den Satz: „The game will be officially released on 15 May“ zeigt.

Amüsant dabei: Mai 2026 wäre das geplante Veröffentlichungsdatum von GTA VI gewesen, bevor es erneut verschoben wurde. Wer sich also schon Urlaub genommen hat und trotzdem ein wenig GTA-Feeling haben möchte, findet möglicherweise in Neverness to Everness eine Alternative.

Neverness to Everness erscheint für Mobilgeräte, PCs und PlayStation 5. Fans können sich auf Twitter, Youtube und Discord inzwischen täglich neuen Content zum Spiel ansehen. Auch in unserem Artikel-Archiv werdet ihr zu weiteren Details fündig!

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio