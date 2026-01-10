Xbox Developer Direct soll ein „geheimes viertes Spiel“ bereithalten

Kürzlich machte Microsoft bekannt, dass die nächste Ausgabe des Xbox Developer Showcases am 22. Januar ausgestrahlt werden soll. Fans dürfen mit Neuigkeiten zu Fable, Forza Horizon 6 und dem ambitionierten Beast of Reincarnation der Pokémon-Macher Game Freak rechnen. Aber war es das schon?

Nicht, wenn es nach Shinobi602 geht, der im ResetEra-Forum von einem „geheimen vierten Spiel“ spricht, das im Rahmen des Events eine Rolle spielen soll. VGC untermauert die Behauptung und spricht zunächst von einem „vielversprechenden Indie-Titel einer Third-Party“.

Später korrigiert Andy Robinson auf Twitter, dass es sich stattdessen um ein „kleineres Originalspiel eines First-Party-Studios“ handeln soll. Zu den First-Party-Studios von Xbox gehören unter anderem Bethesda, id Softwre und Obsidian, aber auch Ninja Theory und Rare.

Ein Überraschungstitel ist nicht unwahrscheinlich. Im letzten Jahr wurden Spiele wie Doom: The Dark Ages, Ninja Gaiden 4 und Clair Obscur: Expedition 3 gezeigt. Begleitet wurden die Titel von der überraschenden Veröffentlichung von Ninja Gaiden 2 Black.

via Insider Gaming, Bildmaterial: Xbox