Tales of Berseria Remastered: Auflösung und FPS für Switch, PS5 und Co. enthüllt

Tales of Berseria Remastered wird am 27. Februar 2026 erscheinen, doch bereits jetzt veröffentlicht Bandai Namco nach und nach Informationen zum Remaster des Titels. Diesmal geht es um die Technik und Auflösung des Spiels.

Wie erwartet liegen die Versionen für die Playstation 5 und Xbox Series X vorn. Auf der PS5 und Xbox Series erreicht das Spiel bis zu 4K bei 60 FPS, während die Xbox Series S etwa 1440p anstrebt. Auf der Nintendo Switch gibt es eine Full-HD-Auflösung von 1920×1080 im Docked-Modus und nativen 1280×720 im Handheld-Modus bei einer festen Bildrate von 30 FPS an.

Jedoch gibt Bandai Namco an, dass in allen Versionen des Spiels eine dynamische Auflösung genutzt wird – wenn viel auf dem Bildschirm los ist, kann die Auflösung temporär je nach Spielszene variieren. Für die Switch 2 wird das Spiel offenbar nicht speziell angepasst, auch hier werden wir voraussichtlich maximal in Full-HD spielen können.

​Fans des Spiels freuen sich jedoch nicht nur über die technischen Verbesserungen, sondern vor allem über die lange Liste an „Quality of Life“-Änderungen, die vor allem das Spielgefühl angenehmer machen.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

via Eurogamer, Nintendo Everything, Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.