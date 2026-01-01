Vom „Air Ride“ zum Wellenreiten: Speedo bringt Kirby-Bademode auf den Markt

Kirby ist im Merchandise-Bereich eine beliebte Figur. Im Laufe der Jahre gab es unzählige Kirby-bezogene Merchandise-Veröffentlichungen. Wer dachte, inzwischen habe man alle Themen durch, wird nun überrascht.

Denn mit der Zusammenarbeit mit dem Bademodenhersteller Speedo hat wohl kaum jemand gerechnet hat. In Japan ist die neue „Speedo X Kirby“-Kollektion bis zum 26. Januar 2026 vorbestellbar, bevor sie im Februar in die Produktion geht und versendet wird.

Zur Kollektion gehören etwa eine Mesh-Badekappe, ein Turnbeutel, eine wasserdichte Tasche, ein Sporthandtuch sowie zahlreiche Badehosen und Badeanzüge. Natürlich sind die Produkte Kirby-üblich auffällig und quietschbunt.

Ob die Produkte auch im Western erscheinen, ist derzeit unklar. Wer sich die komplette Kollektion ansehen möchte, findet hier eine vollständige Übersicht. Fans sollten die Augen offenhalten und beispielsweise Meccha-Japan* checken. Der Importshop ist auf derartige Produkte spezialisiert. Bisher ist dort aber noch nichts gelistet.

