Fan sichert skurrilen DLC aus der Japan-Version von Super Monkey Ball: Banana Splitz

2012 veröffentlichte SEGA Super Monkey Ball: Banana Splitz für die PS Vita. Das Spiel bot seinerzeit eine einzigartige Funktion: SpielerInnen konnten mit der Kamera der Konsole neue Level basierend auf realen Objekten erstellen.

In Japan trieb SEGA dieses Konzept mit einem skurrilen DLC voran, das das Gravure-Idol Yukie Kawamura in den Fokus rückte. Ein dem Spiel beiliegender DLC-Code schaltete Level frei, in denen Kawamura nicht nur im Hintergrund zu sehen war – ihre Brüste formten gar Teile der Levels.

Ja, wirklich. Die Einbindung dieser Level – die exklusiv in Japan erschienen und in den westlichen Versionen des Spiels nicht enthalten waren – führte dazu, dass Banana Splitz von CERO eine Altersfreigabe ab 15 Jahren erhielt, anstatt der üblichen A-Freigabe, die die meisten anderen „Monkey Ball“-Spiele in dieser Region bekamen. Obwohl es sich also nicht um Inhalte für Erwachsene im engeren Sinne handelt, haben die Level im Laufe der Zeit dennoch einen zweifelhaften Ruf erlangt.

Zuletzt verschrieb sich Jon Cartwright von Good Vibes Gaming der Aufgabe, die verlorenen Inhalte aufzuspüren und für zukünftige Generationen zu sichern. Es scheint, als habe er damit Erfolg gehabt. Die Überraschung: Der DLC sei in jeder Kopie des Spiels enthalten, unabhängig von der Region. Allerdings benötige man eine PS Vita mit Homebrew-Unterstützung, um ihn nutzen zu können. Die Details findet ihr im entsprechenden YouTube-Video von Good Vibes Gaming unterhalb des Artikels.

Good Vibes Gaming sichert den Kawamura-DLC

via Time Extension, Super Monkey Ball: Banana Splitz, SEGA, Good Vibes Gaming