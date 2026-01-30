Kommando zurück: Nintendo bremst „Walmart-Leak“ zu Nintendo Switch Online aus

Kurzzeitig sah es so aus, als hätte Walmart zwei unangekündigte Klassiker für Nintendo Switch Online geleakt. Nun stellt Nintendo jedoch klar: Die betreffenden Spiele sind aktuell nicht für eine Veröffentlichung geplant.

Was war passiert?

Auf einer bei Walmart aufgetauchten Grafik waren plötzlich Metroid Prime 2: Echoes und Pikmin 2 als Teil der GameCube-Klassiker gelistet. Schnell wurde spekuliert – manche Fans sahen sogar das Aus für ein mögliches „Metroid Prime 2“-Remake.

Gegenüber IGN erklärte Nintendo of America nun, dass man selbst eine fehlerhafte Grafik an den Händler geliefert habe. Diese habe Spiele enthalten, „die derzeit nicht für eine Veröffentlichung geplant sind“. Das Bild sei inzwischen entfernt worden, man entschuldige sich für die entstandene Verwirrung.

Der vermeintliche Leak entpuppt sich damit also als Missverständnis. Metroid Prime 2: Echoes und Pikmin 2 kommen (vorerst) weder überraschend noch offiziell zu Nintendo Switch Online. Ob die beiden Spiele aber jetzt ganz zufällig auf der Grafik gelandet sind, kann jetzt jeder gerne selbst entscheiden.

via IGN, Bildmaterial: Nintendo