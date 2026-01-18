Ryu Ga Gotoku wird eine Demo zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zur Verfügung stellen

Das wird ein aufregender Februar. Auch Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties steht vor der Tür und für alle Yakuza-Fans, die es nicht erwarten können, gibt es gute Nachrichten. Publisher SEGA und Entwickler Ryu Ga Gogotku haben eine Demo angekündigt.

Die Demo soll noch vor der Veröffentlichung erscheinen, konkrete Details zu Termin und Inhalten gibt es allerdings noch nicht. Die Demo-Ankündigung gab es bei einer kürzlichen Preview-Veranstaltung für Medien, wie auch der PlayStation Blog berichtet.

Bei Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties handelt sich sozusagen um ein „2 in 1“-Paket aus einem Remake von Yakuza 3 und einem brandneuen Spiel mit Antagonist Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 in der Hauptrolle, dessen spielerische Führung die Fans übernehmen.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties wird für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version.

Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio