Nach Durchsuchung der Büros entwickeln die Ex-Blue-Archive-Entwickler ein neues Spiel

Es ist eine der chaotischeren Geschichten in der modernen koreanischen Videospielindustrie: Dynamis One arbeitet wieder an einem neuen Spiel. Doch das ist alles andere als selbstverständlich, nach der turbulenten Geschichte des Studios.

Dynamis One wurde 2024 von ehemaligen Teammitgliedern (darunter isakusan, DoReMi und Mitsukiyo) des bekannten Gacha-Spiels Blue Archive gegründet und entwickelte Project KV, das Blue Archive ziemlich ähnlich sah – zu ähnlich, meinte die Justiz.

Es folgten Durchsuchungen der Büros im Februar 2025 wegen Verdachts auf Verletzung des Unfair Competition Prevention Act; CEO Park Byung-Lim und andere wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Project KV wurde in der Folge gecancelt. Nach vielen Monaten der Stille ist jetzt bekannt, dass das Studio an einem neuen Titel arbeitet. Das neue Spiel hört auf den Namen Project AT. Es soll ein magisches Anime-Style-RPG werden, das seine Erfahrung im Subkultur-Genre nutzt.

Der große Publisher und Entwickler NCSoft sicherte sich die internationalen Vertriebsrechte am Titel. Viel ist zum neuen Spiel noch nicht bekannt, wir gehen jedoch davon aus, dass wir im Laufe des Jahres mehr zum neuen Titel erfahren werden.

via Automaton Media, Bildmaterial: Dynamis One