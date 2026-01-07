„Parasite Eve“-inspiriertes Sci-Fi-RPG könnt ihr jetzt mit einer spielbaren Demo ausprobieren

Im September hatte IceSitruuna, das Studio hinter Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune, mit Parasite Mutant ein neues RPG angekündigt. Das machte vor allem deshalb die große Runde, weil Parasite Mutant offenkundig viel Inspiration aus dem Square-Enix-Klassiker Parasite Eve zieht.

Wie viel genau, davon könnt ihr euch ab sofort selbst überzeugen. IceSitruuna hat nämlich eine spielbare Demo des RPGs mit Science-Fiction-Setting und Horror-Elementen bei Steam veröffentlicht. Ob die Demo auch für weitere Plattformen zugänglich wird, ist nicht bekannt. Parasite Mutant soll auch für PS5 erscheinen.

Die Demo soll rund 45 Minuten Spielzeit bieten und etwa 5 Prozent des Gesamtspiels ausmachen. Ein Tutorial führt euch ein, bevor ihr den Prolog mit etwas Story-Inhalten erleben könnt.

Spielende übernehmen die Rolle der psionischen Agentin Nova, die in eine verlassene und abgeschottete Inselstadt entsandt wird. Dort lauern furchteinflößende Kreaturen, und schnell wird klar, dass die Ereignisse auf der Insel ihr Schicksal für immer verändern werden.

Das Kampfsystem setzt auf Active Time Chains, eine Mischung aus dem bekannten Active-Time-Battle-Prinzip der späten 90er-Jahre und einem dreigliedrigen Kettensystem. Es gilt dabei, Aktionen richtig zu timen, um Energie zu sparen oder Kettenangriffe auszulösen. Optisch sehen wir einen semi-realistischen Anime-Stil; Retro- und ein CRT-Filter sorgen für 90er-Atmosphäre. Es gibt ein klassisches Ausrüstungssystem, bei dem Module und Waffen angelegt und verstärkt werden können.

Wer oder was ist Parasite Eve?

Am 29. März 1998 feierte Parasite Eve sein Debüt. Das Spiel erhielt seinerzeit nur durchschnittliche Wertungen, aber fand viele Fans. In Europa war es eher ein Geheimtipp, was vor allem daran lag, dass es keine PAL-Version gab. Die Geschichte basiert auf dem Roman von Hideaki Sena und dreht sich um die Detektivin Aya Brea in New York.

Auch damals schon hatten die Entwickler dieses Spiels viel Erfahrung. Mit dem heutigen Wissen würde man sie vielleicht als Dreamteam bezeichnen. Producer war Hironobu Sakaguchi und Director Takashi Tokita (Chrono Trigger, Live A Live) während das Charakter-Design von Tetsuya Nomura beigesteuert wurde.

Um die Kämpfe kümmerte sich federführend Yoshihiko Maekawa, den man von Super Mario RPG kennt. Und die Musik stammt von Yoko Shimomura. Klar, dass sich Fans bei jeder Gelegenheit eine Neuauflage des Klassikers wünschen. Die neue Steam-Demo zu Parasite Mutant findet ihr hier.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: Parasite Mutant, IceSitruuna