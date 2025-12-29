Traditionsreicher JRPG-Klassiker erscheint nach 12 Jahren endlich auch im Westen

Etwas unerwartet kündigte Cygames während des Granblue Fantasy Fes 2025 Livestreams eine Steam-Version des langjährigen JRPGs an. Granblue Fantasy soll am 10. März 2026 global auf der PC-Spieleplattform erscheinen.

Granblue Fantasy ist in Japan ein traditionsreiches Spiel. Bereits 2014 erschien es in Japan für iOS, Android und Webbrowser. Das Free-to-Play-RPG wuchs aufbauend auf dem Debüt von 2014 zu einem Multimedia-Franchise heran, das inzwischen auch bei uns bestens bekannt ist: Es gibt Anime- und Manga-Adaptionen und die beiden Konsolen-Spiele Granblue Fantasy Versus: Rising und Granblue Fantasy: Relink, die auch im Westen erschienen sind.

Die Reihe wird vor allem für ihre hohe Qualität geschätzt. Der „Final Fantasy“-Komponist Nobuo Uematsu ist für den Soundtrack des Spiels verantwortlich, und es enthält auch die Arbeiten von Art Director Hideo Minaba, der vielen von euch durch seine Arbeit an Final Fantasy V, VI, IX und XII bekannt sein wird.

Bereits 2016 erhielt das Spiel einen englischen Sprachpatch hat, jedoch erschien das Spiel offiziell nie im Westen. Die Steam-Version ist damit nach 12 Jahren die erste offizielle Veröffentlichung des beliebten JRPGs in unseren Gefilden.

Die westliche Steam-Version von Granblue Fantasy wurde passend für PC-Monitore in ein 16:9-Seitenverhältnis gebracht – die vertikale Ausrichtung der mobilen und Browser-Versionen des Spiels gehört damit auf dem PC der Vergangenheit an.

Wer die Speicherstände aus der japanischen Version übertragen möchte, hat jedoch ein Problem. Cygames gibt euch keine Möglichkeit zur Synchronisation und sperrt zudem die Steam-Version des Spiels in Japan. Granblue Fantasy ist für iOS, Android und Browser verfügbar. Die Steam-Version erscheint am 10. März 2026.

via Automaton Media, Bildmaterial: Granblue Fantasy, Cygames