Gaming-Viertel in spanischer Stadt: Hier wohnt man in der „Final Fantasy“-Straße

Stellt euch vor, eure Adresse lautet Avenida de Super Mario Bros. oder Calle de Fantasía Final. In der spanischen Stadt Saragossa ist das Realität. Bereits 2010 entschied sich die Stadt – genauer gesagt das Viertel Arcosur – für ein ungewöhnliches Straßenkonzept: Namen aus der Videospielwelt.

Entstanden ist das Ganze durch einen Online-Bürgerentscheid. Die Games setzten sich damals gegen klassische Vorschläge wie spanische Denkmäler oder Orte aus den Pyrenäen durch. Ganz ohne Regeln ging es aber nicht: Die Spiele durften nicht gewalttätig sein und mussten irgendwie ins Spanische übersetzt werden, damit wirklich jeder etwas mit den Namen anfangen kann.

Von Super Mario bis Sims

Insgesamt gibt es zwölf Videospiel-Straßen in dem damals noch neuen Wohnviertel. Laut den einigermaßen aktuellen Satellitenbildern bei Google Maps sind viele der Straßenzüge allerdings immer noch nicht bebaut. Will denn niemand in der „Final Fantasy“-Straße wohnen?!

Hier eine kleine Auswahl der Straßennamen: Avenida de Super Mario Bros., danach folgten unter anderem Calle Sonic el Erizo, Calle de la Leyenda de Zelda, Calle del Tetris, Calle de Fantasía Final, Calle Príncipe de Persia, Calle Gran Turismo, Calle los Sims und Calle Arkanoid.

Übrigens bleibt Saragossa seiner popkulturellen Linie treu: Im Nachbarviertel Valdespartera tragen Straßen Namen berühmter Filme wie Der Zauberer von Oz, Die Schatzinsel oder Frühstück bei Tiffany. Und jetzt Hand aufs Herz: In welcher Straße würdet ihr am liebsten wohnen?

Ein Google-Maps-Ausschnitt:

via Auto Motor Sport, Supper Mario Broth, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix