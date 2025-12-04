Kirby Air Riders ist im deutschen Handel schon wieder im Sinkflug

Galaktisch! Die Super Mario Galaxy Collection stürmt in der zurückliegenden, deutschen Verkaufswoche im Handel nicht nur zurück an die Spitze der Switch-Charts. Die Neuauflagen sind auch plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel der Woche. Dahinter geht in den Overall-Charts Pokémon-Legenden: Z-A (Switch) ins Ziel.

Kirby Air Riders, Vorwochensieger der „Switch 2″-Rankings“, ist schon wieder im Sinkflug und kann das Momentum nicht halten. Nur noch der fünfte Platz! Donkey Kong Bananza (Platz 1) und Pokémon-Legenden: Z-A ziehen vorbei und setzen sich an die Spitze.

Call of Duty: Black Ops 7 kann des Weiteren die PS5-Krone vor Ghost of Yotei verteidigen. In den „Xbox Series“-Charts überlässt der Shooter aber Mafia: The Old Country und Split Fiction (Platz 2) die Pole-Position. Nennenswerte Neueinsteiger gab es in dieser Woche nicht.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco