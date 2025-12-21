Nintendo Switch 2 Edition zum neuen Beyblade-Abenteuer verspricht Verbesserungen

Nachdem Beyblade X: XONE im letzten Jahr überraschend auch im Westen erschienen ist, hat FuRyu es mit Beyblade X: EVOBATTLE für Nintendo Switch und PC-Steam im November noch einmal geschafft, ein Beyblade-Abenteuer quasi ohne Marketing oder Ankündigung hierzulande zu veröffentlichen.

Jetzt legte FuRyu nochmal nach. Man enthüllte eine Nintendo Switch 2 Edition zu Beyblade X: EVOBATTLE, die in Japan bereits erhältlich ist. Für 1.000 Yen (etwa 5 Euro) können Beyblade-Fans ein Switch-Upgrade kaufen. Die vollständige Nintendo Switch 2 Edition kostet 8.200 Yen. Die neue Edition bietet eine bessere Grafik und Framerate sowie schnellere Ladezeiten.

Diesmal ist die Nintendo Switch 2 Edition nicht zeitgleich auch im Westen erschienen. Der Nintendo eShop listet sie jedenfalls nicht. Das neue Beyblade-Abenteuer ist allerdings vollständig „Switch 2“-kompatibel, ihr könnt es also auch jetzt schon bedenkenlos auf der Switch 2 zocken.

Das erwartet euch in EVOBATTLE

Der Titel verspricht eine Weiterentwicklung des beliebten Gameplays aus Beyblade X: XONE und will temporeiche Kämpfe mit strategischer Tiefe kombinieren. Mit dem weiter entwickelten EVOBATTLE, dem Einzelspielermodus EVOSTORY und neuen Individualisierungsmöglichkeiten namens EVOCUSTOMIZATION soll das Spielerlebnis deutlich erweitert werden.

Fans können sich weltweit online messen und um den Spitzenplatz kämpfen. Im Einzelspielermodus erwartet Fans eine neue Originalgeschichte mit bekannten und neuen Charakteren. Darunter ist Tenka Shiroboshi, die aus dem Beyblade X-Anime bekannt ist und nun das Team des Protagonisten verstärkt. Begleitet wird sie von weiteren einzigartigen Figuren, die eigens für das Spiel entworfen wurden. Ziel ist der Sieg im großen „Bey Battle Royale“.

Die Beyblade-Spielzeugreihe wurde 1999 eingeführt und hat seitdem weltweit Kultstatus erreicht. Die Tops sind bekannt für ihre individuellen Designs und die Möglichkeit zur Customization – Fans können verschiedene Teile kombinieren und so ihre eigenen, einzigartigen Beys kreieren. Bis heute wurden über 520 Millionen Einheiten in mehr als 80 Ländern verkauft.

Bildmaterial: Beyblade X: EVOBATTLE, FuRyu, Groove Box Japan