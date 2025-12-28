Persona 6: Atlus macht Fans einmal mehr Hoffnung auf eine baldige Ankündigung

Die japanische Website 4Gamer hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Mit dabei waren auch führende Entwickler von Atlus, dem Studio hinter Metaphor: ReFantazio und natürlich der Persona-Serie. Kazuhisa Wada, langjähriger Designer, Producer und Director von Spielen der Persona-Serie, machte Fans dabei Hoffnung auf ein ereignisreiches Jahr.

Kazuhisa Wada erinnert zunächst an das 30-jährige Jubiläum der Reihe, an das Fans wohl kaum erinnert werden müssen. „Als Zeichen unserer Dankbarkeit gegenüber allen Beteiligten bereiten wir zahlreiche Initiativen auf globaler Ebene vor, auf die Sie sich freuen können“, so Wada vielversprechend.

„Darüber hinaus glauben wir, dass es 2026 Gelegenheiten geben wird, über zukünftige Entwicklungen der Reihe zu sprechen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und wir alle bei Atlus werden unser Bestes geben, um die Vorfreude auf Persona zu steigern“, so Wada weiter.

Wann wird Persona 6 angekündigt?

Persona 5 wird 2026 tatsächlich schon zehn Jahre alt, und der Erfolg des Spiels – zusammen mit hervorragenden Kritiken von Fans und Kritikern zugleich – sorgt natürlich für enorme Erwartungen. Auf die Ankündigung von Persona 6 warten Fans seit Jahren. Ist es 2026 endlich soweit?

Erstmal erscheint sicherlich Persona 4 Revival, eine weitere Neuauflage. Daran erinnert auch Atsushi Nomura, einer der Producer von Persona 3 Reload. Er hofft, dass 2026 ein Jahr werde, in dem Persona weiterhin diejenigen erreichen kann, die es noch nicht kennen. Und: „Wir freuen uns sehr auf den Tag, an dem wir eine weitere Ankündigung machen können, und bitten Sie daher um Ihre weitere Unterstützung.“

Persona Central hat noch mehr Botschaften von Atlus-Mitarbeitenden gesammelt. Unter anderem kommen auch Yosuke Uda (Persona 5: The Phantom X) und Atsushi Kitajoh vom Atlus Sound Team zu Wort. Persona-Fans, wie lauten eure Hoffnungen für das neue Jahr?

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus