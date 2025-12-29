Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Forestrike.

Forestrike (Switch) – 9/8/8/8 [33/40]

3 seconds before new year (Switch) 7/8/7/8 [30/40]

Mind Over Magnet (PS5, PS4, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

For the King II (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/7/7/7 [29/40]

