News PS4 PS5 SWI XBO XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

0

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Forestrike.

  • Forestrike (Switch) – 9/8/8/8 [33/40]
  • 3 seconds before new year (Switch) 7/8/7/8 [30/40]
  • Mind Over Magnet (PS5, PS4, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
  • For the King II (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/7/7/7 [29/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Forestrike, Devolver Digital, Skeleton Crew Studio

0 Kommentare

Zu diesem Beitrag gibt es noch keine Kommentare, besuche das Forum und sei der Erste der einen Kommentar hinterlässt!