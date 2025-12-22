Goddess Gacha und mehr: Ratatan erhält massives Inhaltsupdate zu Weihnachten

Nach allerhand Demo-Kritik und einer kleinen Verschiebung startete der spirituelle Patapon-Nachfolger Ratatan im September in den Early-Access bei Steam. Die ersten Fan-Reaktionen fielen durchaus gut aus. Die Steam-Rezensionen klettert auf eine „sehr positive“ Durchschnittswertung und halten sich dort bis heute.

Für alle Ratatan-Fans gibt es kurz Vorweihnachten noch einmal gute Nachrichten. Das Rhythmus-Spiel erhält pünktlich zum Fest ein massives Inhaltsupdate. „Descent of the Dark Ratatan!“ erscheint am 25. Dezember 2025.

Das Update wird „die nächste Stufe der Entwicklung“ von Ratatan einleiten und fügt neue Gegner hinzu, ein neues Kapitel mit Gebieten zum Erkunden, neue Gameplay-Mechaniken und zahlreiche Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung sowie neue Item-Drops mit erhöhten Seltenheitsstufen.

Die neue Funktion „Goddess Gacha“ erlaubt es SpielerInnen unerwünschte Waffen, Accessoires und Gegenstände gegen Punkte einzutauschen, um neue Preise im Gegenzug zu gewinnen. SpielerInnen haben hier außerdem die Chance, limitierte Gegenstände zu erhalten. Falls ihr jetzt Bock habt: Ratatan gibt es aktuell im Steam Winter Sale um 15 Prozent reduziert. Für 20,82 Euro könnt ihr zugreifen. Bis zum 5. Januar ist Ratatan im Angebot.

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT