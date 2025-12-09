Das Rätsel um Geoff Keighleys mysteriöse Statue scheint gelöst

Das Rätsel um die mysteriöse Statue von Geoff Keighley scheint schon vor The Game Awards 2025 gelöst. Ihr habt es sicherlich mitbekommen: Keighley hatte vor wenigen Tagen mit einem Bild und den Worten „regal.inspiring.thickness“ bei Twitter die Schnitzeljagd begonnen, die in einer Statue in Kalifornien gipfelte.

Spekuliert wurde viel: Diablo und God of War waren die meistgenannten Marken, vielleicht auch die am meisten gewünschten. Oder ist es gar Half-Life 3? Saros? DOOM? FromSoftware darf natürlich auch nicht fehlen. Oder doch mal wieder Kojima? Alles falsch. Wie so oft sind Trademarks mal wieder vorab der Schlüssel zur Lösung.

Wie MP1ST (via Gematsu) berichtet, wurden heute Trademarks zu einem neuen „Divinity“-Logo und zwei weiteren Symbole in Europa registriert. Der Eigentümer ist derzeit nicht bekannt, aber repräsentiert wird er von IHDE & Partner Rechtsanwälte, die auch weitere Markenzeichen von Larian Studios in Europa betreuen.

Eines der neuen Symbole entspricht nahezu 1:1 der mysteriösen Statue von Geoff Keighley. In aller Kürze: es dürfte sich also um ein neues Divinity-Abenteuer handeln. Damit ist auch Devolver Digital der „Lüge“ überführt. Der einfallsreiche Publisher hatte die Statue vor einigen Tagen als eigenen Marketing-Stunt zu eigen gemacht.

Devolver erhob Ansprüche

„Wenn niemand anderes Anspruch darauf erhebt, dann tun wir es. Es ist für Skate Story, das am 8. Dezember für Nintendo Switch, PS5 und Steam erscheint. Jeder andere, der behauptet, es sei sein Werk, lügt. Wir haben es aus den Knochen der meisten unserer Praktikanten hergestellt, und die verbleibenden Praktikanten haben es in der Wüste aufgestellt“, schrieb Devolver Digital zur Belustigung von Fans und Branche bei Twitter.

Falls ihr zu denen gehört, die gehofft hatten, die Statue steht in Verbindung zu Saros von Housemarque, gibt es heute Abend aber auch noch gute Nachrichten. Sony hat einen Auftritt von Saros bei The Game Awards 2025 bestätigt. Ebenfalls bestätigt ist die Rückkehr von Tomb Raider und das erste Spiel von Wildflower Interactive, das Bruce Staley mitbegründet hat, seines Zeichens Co-Director von Uncharted 4 und The Last of Us.

Bildmaterial: The Game Awards