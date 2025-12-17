Dispatch erscheint schon bald für die Switch-Familie, glaubt man dieser Produktseite

Das gefeierte Dispatch wird auch für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen. Zumindest, wenn man einer Produktseite im Nintendo eShop von Australien glaubt – und der ist für gewöhnlich recht glaubwürdig.

Demnach wird AdHoc Studio die Portierung des narrativen Comedy-Adventures am 29. Januar 2026 für die Nintendo-Konsolen erscheinen. Angekündigt ist die Switch-Version bisher nicht, aber das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Bereits erhältlich ist Dispatch für PS5 und PC-Steam.

Dispatch stammt aus der Feder der Autoren von Tales from the Borderlands und The Wolf Among Us. Ihr spielt Robert Robertson aka Mecha Man, dessen Mecha-Anzug zerstört worden ist. Nun seid ihr dazu gezwungen, den Job zu wechseln. Das Superhelden-Dispatch-Center bietet euch einen solchen an, aber nicht als Suerheld, sondern als Dispatcher.

Jede Entscheidung, die ihr anschließend trefft, beeinflusst die Story. Sie wirken sich auf die Beziehungen zu den Helden, ihre Loyalität und den Verlauf eurer eigenen Geschichte aus. Viel Aufsehen erregte Dispatch auch mit seinem namhaft besetzten Cast, zu dem unter anderem Aaron Paul, Laura Bailey und Matthew Mercer gehören.

via Vooks, Bildmaterial: Dispatch, AdHoc Studio