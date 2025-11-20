Kirby Air Riders verschafft einem kuriosen japanischen Meme neuen Aufwind

Kirby Air Riders ist offiziell an den Start gegangen und Fans der Marke toben sich bereits außerhalb der Renn-Modi aus. Der Titel gibt SpielerInnen die Möglichkeit, eigene Fahrzeuge zu entwerfen bzw. sie nach Belieben zu schmücken und gegen In-Game-Währung zu verkaufen.

Die Anpassungsmöglichkeiten bieten ein hohes Maß an Freiheit, die natürlich bereits für allerhand skurrilen Spaß ausgeschöpft werden. Nun verbeugen sich Fans vor einem beliebten Meme, indem sie eine Warp-Star-Maschine im Look von Koch Kawasaki im Mikro-Bikini anbieten.

Koch Kawasaki im Mikro-Bikini?

Solltet ihr jetzt verwundert die Stirn runzeln: Koch Kawasaki im Mikro-Bikini ist unter einem Teil der japanischen Kirby-Fans schon seit einigen Jahren ein Running Gag. Die Fan-Theorie scheint entstanden zu sein, als Fans Kawasakis Standardkleidung – nackt bis auf eine Schürze – sahen und dachten: „Ist das nicht etwas anzüglich?“ Daraufhin wurde Kawasaki in einem Mikro-Bikini dargestellt. Das früheste Bild dieser Art stammt vom März 2020 und wurde von der Pixiv-Künstlerin Mafuyu erstellt.

Darüber hinaus brachte das Meme auch ein Fan-Spiel namens „Chef Kawasaki’s Micro Bikini Karuta“ hervor. Dieses abgeleitete Kartenspiel erschien 2022 sowohl physisch als auch auf der digitalen Plattform BOOTH. Es handelte sich im Grunde um eine moderne Version des traditionellen japanischen Karuta, bei der Karten Koch Kawasaki im gewagten Look in verschiedenen freizügigen Posen zeigten.

Obwohl das Spiel anfangs große Beliebtheit genoss, wurde es schließlich auf Wunsch von HAL Laboratory, den Entwicklern von Kirby, entfernt. Da das Fan-Spiel kommerziell vertrieben wurde, überrascht das Verbot kaum. In unserem Test zu Kirby Air Riders erklären wir den neuen Fun-Racer zum Schreck für Mario-Kart-Fans. Warum, lest ihr hier.

via Automaton Media, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco