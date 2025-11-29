Seltsam: Sammler lassen jetzt schon „Switch 2“-Games graden – und sie werden teuer gekauft

Ja, ihr habt richtig gelesen: Die Switch 2 ist gerade ein halbes Jahr erhältlich und trotzdem gibt es bereits einen Markt für originalverpackte, „sehr gut erhaltene“ Spiele – mit völlig absurden Preisen. Was zur Pixel-Hölle geht hier eigentlich ab?

Wie The Gamer berichtet, schicken Sammler derzeit brandneue, überall problemlos erhältliche „Switch 2“-Titel an Grading-Firmen wie CGC oder PSA. Normalerweise wandern dorthin Pokémon-Karten, seltene Retro-Games oder andere echte Sammlerstücke, die auf Zustand und Echtheit geprüft werden.

Die guten Stücke werden dann luftdicht „eingekapselt“ und mit einer offiziellen Bewertung versehen – manchmal durchaus sinnvoll, wenn es um rare, fragile oder jahrzehntealte Fundstücke geht. Nur: „Switch 2“-Games sind heute noch massenhaft im Handel verfügbar. Eingeschweißt. Stapelweise. Einfach zu bekommen.

Warum also jetzt schon bewerten lassen? Die wahrscheinlichste Erklärung: Einige Sammler spekulieren darauf, dass makellos erhaltene Erstausgaben in einigen Jahren wertvoll werden könnten. Ein Top-Rating könnte den Wert dann nach oben treiben – zumindest in der Theorie. Ob und wann dieser Fall eintritt, kann niemand sagen.

Perfekte Erstausgaben?

Ein mit perfekt bewertetes Zelda: Tears of the Kingdom wurde für 285,00 US-Dollar verkauft. Ein ebenfalls „perfektes“ und „factory sealed“ Mario Kart World wurde offensichtlich für 399,98 US-Dollar verkauft. Doch teilweise passiert das Gegenteil. Einige dieser frisch bewerteten Games werden unter Ladenpreis verkauft. Das Interesse an gegradeten „Switch 2“-Games ist jedenfalls vorhanden: Ein Bundle aus zwei „Donkey Kong Bananza“-Spielen steht nach 19 Geboten bei 112,50 US-Dollar. Huh.

Noch kurioser wird es dadurch, dass wirklich jeder ein fabrikfrisches Spiel direkt an CGC oder PSA schicken kann. Man muss diese „Sammlerstücke“ also nicht mal für viel Geld auf eBay kaufen – einfach einschicken, Gebühr zahlen, Bewertung bekommen, fertig.

