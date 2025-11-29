So müssen Credits aussehen: Persona-inspiriertes RPG sollte neues Vorbild für alle sein

Wie vorbildlich: Trotz eines vergleichsweise kleinen Kernentwicklerteams listet Demonschool – das kürzlich erschienene, von Persona inspirierte Taktik-RPG von Necrosoft – alle 145 Personen auf, die im Laufe der mehrjährigen Entwicklungsphase in irgendeiner Funktion dazu beigetragen haben. Darüber hinaus beschreiben die Credits in ungewöhnlicher Detailtiefe die jeweiligen Aufgaben aller EntwicklerInnen.

Director Brandon Sheffield erklärt gegenüber Aftermath, dass er sich seit der Fertigstellung von Necrosofts letztem Spiel, Hyper Gunsport, Gedanken über die Lösung des Problems der Nennung der Mitwirkenden gemacht habe. Ein Thema, das immerhin häufig genug für Negativ-Schlagzeilen sorgt.

„Wir haben [bei Hyper Gunsport] mit einer Lokalisierungsfirma zusammengearbeitet, die sich weigerte, die Namen derjenigen preiszugeben, die die Arbeit tatsächlich geleistet haben; sie wollten lediglich ihren Firmennamen im Abspann sehen“, so Sheffield. „Sie sagen, sie machen das, weil es ‚Standard sei‘ und um ‚Abwerbung zu verhindern‘ oder so, aber ich hasse das und halte es für totalen Schwachsinn.“

Wen kümmert es, wie lang die Credits sind?

Er erklärt weiter: „Ich habe auch schon oft erlebt, dass sich Leute darüber beschwert haben, dass sie nicht im Abspann erwähnt wurden, weil sie das Studio verlassen hatten, bevor das Spiel, an dem sie gearbeitet hatten, fertiggestellt war. Und tatsächlich ist unser leitender 3D-Künstler vor zwei Jahren gegangen. Aber er ist immer noch der erste Künstler im Abspann, weil er den Stil und die visuelle Gestaltung für einen Großteil des Spiels geprägt hat. Dass er nicht bis zum Schluss daran gearbeitet hat, schmälert seine Arbeit nicht.“

Je mehr Sheffield darüber nachdachte, wie man den Bedürfnissen so vieler verschiedener Mitwirkender gerecht werden könnte – und je mehr er das Thema in den sozialen Medien diskutierte –, desto sinnvoller erschien ihm ein umfassender, detailorientierter Ansatz bei der Nennung der Mitwirkenden.

„Das hatte mir alles schon länger im Hinterkopf herumgeschwirrt, als wir uns dem Ende näherten, und dann wurde es mir plötzlich klar, als ich die Credits schreiben sollte“, so Sheffield. „Ich habe diesen Ansatz mit dem Team besprochen, und alle waren einverstanden, also haben wir ihn umgesetzt.“

Und weiter: „Wir möchten immer alle erwähnen, die am Spiel mitgewirkt haben. Obwohl das Kernteam meist nur aus sieben oder acht Personen bestand, haben wir bei Demonschool insgesamt rund 145 Personen genannt. Wen kümmert es, wie viele es sind? Wen kümmert es, wie lang die Liste ist? Jeder hat seinen Beitrag geleistet und verdient Anerkennung. Und man kann im Grunde anhand der Beschreibungen erkennen, wer zum Kernteam gehörte. Uns ist das sowieso nicht so wichtig.“

Sheffield hofft, dass die detailliertere Beschreibung – über den einfachen Titel hinaus – sowohl SpielerInnen als auch potenziellen Arbeitgebern hilft, den Entwicklungsprozess eines Spiels besser zu verstehen.

Ein Beispiel für die Credits von Demonschool

via Aftermath, Bildmaterial: Demonschool, Ysbryd Games, Necrosoft Games