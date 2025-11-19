Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit SpongeBob vor allen anderen

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten.

SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/8/8/8 [32/40]

Yggdra Kingdom (PS4, Switch) – 8/7/7/7 [29/40]

ANNIE: Last Hope (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/6/8 [28/40]

BADBOY BROTHER (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

via Gematsu, Bildmaterial: SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten, THQ Nordic, Purple Lamp