Neue Pokémon-Erweiterung ist von „Z-A“ inspiriert und bringt eine neue Seltenheitsstufe

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung! Gerade erst ist „Fatale Flammen“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel erschienen, da legt The Pokémon Company schon wieder nach. Anfang 2026 dürft ihr euch auf „Erhabene Helden“ freuen.

Die Erweiterung ist inspiriert vom kürzlich veröffentlichten Pokémon-Legenden: Z-A und bringt neue Charaktere, Mega-Entwicklungen und Schauplätze ins Sammelkartenspiel. Unter den Neuzugängen befinden sich Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex wie Mega-Dragoran-ex sowie neue Trainer-Pokémon. Einige beliebte Mega-Entwicklungen kehren zudem mit neuen Illustrationen zurück.

Neu ist auch eine zusätzliche Seltenheitsstufe namens „selten, Mega-Attacke“ – hier ist ein Attackenname in Katakana Teil der Illustration ist. Diese Karten wurden erstmals während der Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 angekündigt.

Die Erweiterung umfasst eine große Bandbreite an Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex, Terakristall-Pokémon-ex, regulären Pokémon-ex sowie Karten mit Illustrations- und besonderen Seltenheiten. Zum Launch erscheinen wie immer verschiedene Produktlinien, darunter eine Top-Trainer-Box mit neun Boosterpacks und einer Promokarte im Illustrationsstil, Kollektionen mit Boosterpacks und thematischen Promokarten, Mini-Tin-Boxen sowie eine Premium-Poster-Kollektion.

Auf der Amazon-Storeseite* zum Pokémon-Sammelkartenspiel findet ihr übrigens jetzt alle verfügbaren Produkte zu den aktuellen Erweiterungen. Die Produkte zu „Erhabene Helden“ sind derzeit noch nicht gelistet. Dafür sind noch einige Produkte zu „Fatale Flammen“ verfügbar.

Bildmaterial: The Pokémon Company