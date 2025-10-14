Exklusiv: Seht zwei neue Zacian-Karten aus „Fatale Flammen“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel

Erst vor wenigen Tagen ist „Mega-Entwicklungen“ erschienen, schon steht die nächste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel bevor. Mit „Fatale Flammen“ stehen weitere beliebte Pokémon mit Mega-Entwicklungen im Fokus! Schwerpunkt: die Typen Feuer und Finsternis.

Gemeinsam mit The Pokémon Company können wir euch exklusiv zwei brandneue deutsche Karten vorstellen. Unser Pokémon hat allerdings keine Mega-Entwicklung, dafür ist es nicht weniger legendär. Zacian ist vom Typ Fee und wurde mit der achten Generation „Schwert und Schild“ eingeführt. Gemeinsam mit Zamazenta und Endynalos bildet Zacian das „Finstre Nacht“-Trio.

Ihr seht unten Zacian (45/094) mit seiner Attacke Limitbruch, die mindestens 50 Schadenspunkte zufügt. Hat euer Gegner drei oder weniger verbleibende Preiskarten, fügt die Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. Nicht schlecht für einen Angriff, der nur zwei Energiekarten benötigt.

Zacian (100/094) kommt mit der gleichen Attacke daher, allerdings einer Vollbild-Illustration. Es handelt sich um eine Secret-Rare-Karte aus der neuen Erweiterung! Die Illustration stammt von Yoruyuki Ikegami. Wie gefällt euch die aufwändige Illustration?

Unsere beiden Zacian-Karten:

Übrigens: Auch unsere Freunde bei Bisafans und Ntower durften exklusiv Karten enthüllen. Dort seht ihr Traunfugil, Traunmagil-ex und Mimigma sowie Griffel und die Secret-Rare-Karte Ambidiffel. Die ganze Flut der neu enthüllten, deutschen Karten haben wir euch in einer Galerie weiter unten angefügt.

Auf der Amazon-Storeseite* zum Pokémon-Sammelkartenspiel findet ihr übrigens jetzt alle verfügbaren Produkte zu den aktuellen Erweiterungen. Die Produkte zu „Fatale Flammen“ sind derzeit noch nicht gelistet. Für „Mega-Entwicklungn“ könnt ihr allerdings Einladungen anfordern, um die Produkte zum Normalpreis zu erhalten.

Alle neuen Karten:

Bildmaterial: The Pokémon Company