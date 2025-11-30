Dragon Quest: Schöpfer erklärt das Erfolgsgeheimnis hinter der fast 40 Jahren alten Serie

Im kommenden Jahr wird Dragon Quest stolze 40 Jahre alt. Gerade bringt Square Enix die traditionsreiche Serie mit Remakes wieder in Stellung, bevor wir hoffentlich bald auch Dragon Quest XII wiedersehen.
Dragon Quest sagt man gerne nach, dass es das Rad bewusst nicht neu erfindet und seinen Wurzeln eng verbunden bleibt. Ist es deshalb auch nach 40 Jahren noch relevant? Im Gespräch mit Game Informer sprach Schöpfer Yuji Horii über das Geheimnis hinter dem Erfolg der Serie, das im Wesentlichen laut Horii aus zwei Elementen besteht.
Diese beiden zentralen Elemente heißen Wärme und Zugänglichkeit. „Das Schlüsselkonzept, das ich bei Dragon Quest wirklich in den Vordergrund stelle oder für mich wichtig erachte, ist, dass ältere Computerspiele nicht wirklich ein Gefühl von Wärme vermittelten“, erklärt er. „Aber [Wärme] war etwas, das ich unbedingt in die Dragon-Quest-Titel einbringen wollte. Das und die Zugänglichkeit für die Spieler“, so Horii.
Das sei auch der Grund gewesen, wieso das erste Dragon Quest für das Famicom erschienen ist – es war zugänglicher im Vergleich zu Heimcomputern. Auch das gemeinsame Spielen hat wohl noch einen Platz im Herzen vieler Fans. „Ich glaube, dass Dragon-Quest-Spiele für viele Menschen einen besonderen Platz in ihrem Herzen einnehmen, und deshalb sind sie seit so langer Zeit so erfolgreich.“
„Der Humor, die Witze in der Erzählung, die Dialoge, die Ausdrücke und Darstellungen – das ist manchmal einfach so bezaubernd, und wenn man sich die Geschichte ansieht, ist es eine epische Geschichte, die einem aber irgendwie auch aktuell relevant erscheint“, ergänzt Takeshi Ichikawa, der Produzent von Dragon Quest VII Reimagined.
Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.
Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive
10 Kommentare
Das einzige DQ das ich wirklich gespielt habe war 11. Was definitiv hervorsticht sind die Monsterdesigns (und Namen). Das ist ikonisch, das ist knuddelig. Auch wenn man sie vermöbelt macht das schon mal Laune.
Meiner Ansicht nach steht die Reihe etwas zu hart in der Vergangenheit. Ich meine damit nicht, dass man ein Action Ding draus machen sollte aber das UI ist aif PS2 Niveau stehen geblieben, teilweise war man zum Nichtstun verdonnert, um sich Jungles anzuhören und in der ersten Version war das glaube ich auch noch Midi Musik.
1 bis 3 haben nun eine recht gute Story, also im Remake.
Naja, die Stories sind auch in den Remakes simpel und die Erzählweise ist sehr unsubtil. Nicht nur deshalb merkt man den Neuauflagen an, dass sie im Kern sehr alte Spiele sind.
Ja, mir ging es ähnlich, als ich etwa 95 % durchgespielt hatte und erst dann gemerkt habe, wie träge die Kämpfe und die Handlung werden. Es ist wie bei Super Mario: Er rettet die Prinzessin und besiegt Bowser ist ein altes Prinzip. Aber dort gibt es immerhin frische Ideen. Bei Final Fantasy hat jedes Spiel eine eigene Geschichte, auch wenn das Grundmuster des RPGs des gleich bleibt. Und genauso ist es bei Dragon Quest. Jede Reihe hat ihre eigene DNA – wie Persona, Final Fantasy usw. Wir können das Muster oft schon vorher erahnen und wissen, was passieren wird.
Das Remake von Persona 3 hat zum Beispiel gezeigt, dass es eigentlich kaum ein richtiges Remake ist, wenn weder Handlung noch Charakterdesigns groß verändert wurde und dann werden sogar noch Dialoge zensiert, die im Original vorkamen.
Dragon Quest VII kenne ich nur von der PS1, habe es aber nie selbst gespielt. Ich wundere mich nur, dass dieser Teil ebenfalls eine Nintendo-DS-Version bekommen hat, genau wie Teil 4 bis 6 – quasi kleine Remakes.
Das Witzige ist ja, wo ich DQH I nach intensiver Platinierung beendete, hatte ich iwie Lust auf mehr DQ. Hab darauf hin DQ XI eingeworfen, dass ich in meiner Sammelmappe an gesammelten Promos seit Ewigkeiten liegen hatte. Dann kam es wie es kommen musste.. der erste Kampf, 2 auf der Stelle hüpfende Schleime. Dazu dann die passende Dramatik, weil ja Huch wie gefährlich bla bla.. jetzt sitze ich da, habe ich bis vor ner halben Stunde noch Schleime in 1000er Gebinde verkloppt und muss mir anhören wie gemein fies doch bitte diese 2 sein sollen. 🤣
Könnte nur noch mit den Augen rollen.