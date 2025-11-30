Dragon Quest: Schöpfer erklärt das Erfolgsgeheimnis hinter der fast 40 Jahren alten Serie

Im kommenden Jahr wird Dragon Quest stolze 40 Jahre alt. Gerade bringt Square Enix die traditionsreiche Serie mit Remakes wieder in Stellung, bevor wir hoffentlich bald auch Dragon Quest XII wiedersehen.

Dragon Quest sagt man gerne nach, dass es das Rad bewusst nicht neu erfindet und seinen Wurzeln eng verbunden bleibt. Ist es deshalb auch nach 40 Jahren noch relevant? Im Gespräch mit Game Informer sprach Schöpfer Yuji Horii über das Geheimnis hinter dem Erfolg der Serie, das im Wesentlichen laut Horii aus zwei Elementen besteht.

Diese beiden zentralen Elemente heißen Wärme und Zugänglichkeit. „Das Schlüsselkonzept, das ich bei Dragon Quest wirklich in den Vordergrund stelle oder für mich wichtig erachte, ist, dass ältere Computerspiele nicht wirklich ein Gefühl von Wärme vermittelten“, erklärt er. „Aber [Wärme] war etwas, das ich unbedingt in die Dragon-Quest-Titel einbringen wollte. Das und die Zugänglichkeit für die Spieler“, so Horii.

Das sei auch der Grund gewesen, wieso das erste Dragon Quest für das Famicom erschienen ist – es war zugänglicher im Vergleich zu Heimcomputern. Auch das gemeinsame Spielen hat wohl noch einen Platz im Herzen vieler Fans. „Ich glaube, dass Dragon-Quest-Spiele für viele Menschen einen besonderen Platz in ihrem Herzen einnehmen, und deshalb sind sie seit so langer Zeit so erfolgreich.“

„Der Humor, die Witze in der Erzählung, die Dialoge, die Ausdrücke und Darstellungen – das ist manchmal einfach so bezaubernd, und wenn man sich die Geschichte ansieht, ist es eine epische Geschichte, die einem aber irgendwie auch aktuell relevant erscheint“, ergänzt Takeshi Ichikawa, der Produzent von Dragon Quest VII Reimagined.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.

