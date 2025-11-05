Die nächste Nintendo-App ist da und bringt euch ein lange gewünschtes Feature zurück

Neben der Nintendo Switch App, Nintendo Musik, Nintendo Today und anderen Anwendungen reiht sich jetzt ein weiterer Kandidat ein: die Nintendo Store App. Die App ist ab sofort weltweit für iOS und Android verfügbar und wurde ursprünglich bereits 2020 in Japan unter dem Namen My Nintendo App veröffentlicht – jetzt aber überarbeitet, umbenannt und international ausgerollt.
Shop, News & Spielstatistiken
Mit der neuen App könnt ihr euch durch Konsolen, Zubehör, Spiele und Merchandise stöbern und direkt im My Nintendo Store einkaufen. Außerdem gibt’s aktuelle News, Rabatt-Benachrichtigungen und die Möglichkeit, eure Spielzeit und Aktivität auf Switch und Switch 2 einzusehen.
Das Ganze reicht sogar bis zu eurer Aktivität mit der Wii U und dem 3DS zurück. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an ähnliche Statistiken noch auf der Wii U. Ihr könnt jetzt wieder sehen, an welchen Tagen und wie lange ihr bestimmte Spiele gezockt habt und einiges mehr. Für ältere Spiele gibt es nur grobe Ansichten, aber die ersten Erfassungen zu Spielzeiten gehen beim Autor bis 2012 zurück.
Klingt praktisch – auch wenn man bei der wachsenden Zahl an offiziellen Nintendo-Apps langsam den Überblick verlieren könnte. Trotzdem: Für Fans, die gerne direkt vom Smartphone aus shoppen oder ihre Spielzeit im Blick behalten, ist die neue App sicher einen Download wert. Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr noch eine weitere App gebrauchen, oder wird euch das langsam zu viel?
4 Kommentare
Wegen den Historie Funktion habe ich die nun ausnahmsweise auch mal ausprobiert, da die Funktion bei der Altersbeschränkungs-App echt dürftig ist. Letzten Endes ist es in der neuen App ne kleine Verbesserung und letzten Endes das Mindestmaß, was auf der Switch selber direkt mit drauf gehört. Eigentlich eine absolute Frechheit das hinter solch Apps zu verstecken.
Lediglich, dass man auch Wii U und 3DS Sachen noch nachschauen kann ist ein wirkliches Plus , was etwas Lob verdient. Aber leider trackt er beide Systeme nur bis 2020. Wer also heute die alten Systeme anschmeißt, wird die jetzigen Spiele nicht dort wiederfinden. Das ist wieder schade aber nachvollziehbar, nachdem den Shops der Stecker gezogen wurde.
Die Wunschliste hat übrigens auch die Möglichkeit, dass man sich NUR die Angebote anzeigen lassen kann. Auch ein Feature welches prinzipiell in den normalen E-Shop hineingehört, der nachwievor eine Katastrophe ist.
Schwachsinnigerweise bleibt aber das Wunschliste-Limit an möglichen Spielen, welches auch immer hin und herwandert lol Aktuell liegts bei mir bei 386 Spiele. Es waren mal 390... Wenn man das im E-Shop drin hat, weil die Switch vielleicht irgendwann nicht hinterherkommt, ok... immer noch Unfug, da man es einfach auf Seiten aufteilen könnte oder manuelle Listen anbieten könnte zum sortieren... In der App hat man jedoch gar keine Ausrede mehr für son schwachsinniges Limit.
Also wieder mal etwas zweischneidig was man hier veranstaltet, samt bitteren Beigeschmack^^
Wenn ich zuhause bin, werde ich mir die App auch mal anschauen.
Zumindest im eShop der Switch 2 gibt es tatsächlich sogar einen Reiter sich nur Wunschlisten-Titel die gerade im Angebot sind anzeigen zu lassen. Hätte gedacht man hätte das auf der Switch 1 auch entsprechend angepasst hat. Schade, dass es wohl nicht so ist.
Könnte man das nicht alles in einer App zusammenfassen? Diese werde ich mir mal anschauen, denn ich fand damals auf 3DS und co. die Spielstatistik ganz interessant.
Oh ok hmm.. dann hat man vielleicht das für die App übernommen. Verstehe ich dann noch weniger, dass es bei der normalen Switch anders ist. Schon ein bisschen Verarschung. Greifen ja Beide auf den selben E-Shop zu eigentlich. Habe auch eben nochmal nachgeguckt, ob da doch was hinzugefügt wurde, was ich noch nicht mitbekam... Solange das nicht irgendwo versteckt ist, ist da aber wirklich nichts o.o
Schätze, falls ich dran denke, werde ich dann wohl zukünftig die kack App da nutzen, um mir die Angebote anzuschauen. Das spart doch schon viel Zeit so, als immer wieder alle fast 400 Titel durchzuscrollen, während er zwischendurch immer gern einen Schluckauf hat, woraufhin man nochmal von Vorne durchscrollen muss xD (Ich werde generell nie den Trend verstehen, dass man von einer simplen Seitenaufteilung weg ist. Ist ja bei Media Markt und co auch ähnlich mittlerweile und eine Vollkatastrophe, da alles so endlos lahm irgendwann wird... xD)