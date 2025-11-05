Die nächste Nintendo-App ist da und bringt euch ein lange gewünschtes Feature zurück

Neben der Nintendo Switch App, Nintendo Musik, Nintendo Today und anderen Anwendungen reiht sich jetzt ein weiterer Kandidat ein: die Nintendo Store App. Die App ist ab sofort weltweit für iOS und Android verfügbar und wurde ursprünglich bereits 2020 in Japan unter dem Namen My Nintendo App veröffentlicht – jetzt aber überarbeitet, umbenannt und international ausgerollt.

Shop, News & Spielstatistiken

Mit der neuen App könnt ihr euch durch Konsolen, Zubehör, Spiele und Merchandise stöbern und direkt im My Nintendo Store einkaufen. Außerdem gibt’s aktuelle News, Rabatt-Benachrichtigungen und die Möglichkeit, eure Spielzeit und Aktivität auf Switch und Switch 2 einzusehen.

Das Ganze reicht sogar bis zu eurer Aktivität mit der Wii U und dem 3DS zurück. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an ähnliche Statistiken noch auf der Wii U. Ihr könnt jetzt wieder sehen, an welchen Tagen und wie lange ihr bestimmte Spiele gezockt habt und einiges mehr. Für ältere Spiele gibt es nur grobe Ansichten, aber die ersten Erfassungen zu Spielzeiten gehen beim Autor bis 2012 zurück.

Klingt praktisch – auch wenn man bei der wachsenden Zahl an offiziellen Nintendo-Apps langsam den Überblick verlieren könnte. Trotzdem: Für Fans, die gerne direkt vom Smartphone aus shoppen oder ihre Spielzeit im Blick behalten, ist die neue App sicher einen Download wert. Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr noch eine weitere App gebrauchen, oder wird euch das langsam zu viel?

via Gematsu, Polygon, Bildmaterial: Nintendo