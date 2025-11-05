Die neuesten Wertungen der Famitsu mit Pokémon-Legenden: Z-A und Hyrule Warriors

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Pokémon-Legenden: Z-A.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) – 8/9/9/9 [35/40]

Pokémon-Legenden: Z-A (Switch 2, Switch) – 8/9/9/9 [35/40]

Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Switch 2, Switch) – 8/8/9/9 [34/40]

Mushi Jingi Mezase! Saikyou no Mushi Nushi (Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

Obungu to Issho: Yurutto Pochitto Asobimasho (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak