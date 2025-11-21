Steins;Gate RE:BOOT erscheint über Spike Chunsoft im kommenden Jahr auch im Westen

Okay, wir hatten es eigentlich vorausgesetzt. Vor einigen Tagen hatte MAGES. die Veröffentlichung von Steins;Gate RE:BOOT auf 2026 verschoben. Galt sicherlich auch für den Westen, na klar. Aber: Jetzt erst hat MAGES: die Neuauflage des Visual-Novel-Klassikers für den Westen angekündigt.

Spike Chunsoft wird Steins;Gate RE:BOOT im kommenden Jahr im Westen veröffentlichen. Bisher kannten wir dafür noch keine Plattform, aber Spike Chunsoft macht immerhin die Steam-Version offiziell.

Der Reboot legt den ursprünglich 2009 veröffentlichten Titel mit neuer Grafik und einigen zusätzlichen Story-Elementen neu auf. Schon seit 2020 arbeitet MAGES. dem Vernehmen nach außerdem an einer Fortsetzung, die noch keinen Namen hat. Diese hört nach wie vor auf den Namen Steins;???, wobei der zweite Teil des Titels noch nicht enthüllt wurde.

Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, Spike Chunsoft, MAGES