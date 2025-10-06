Zwischen Cheat und Komfort: Director erklärt neuen Modus für Final Fantasy VII Remake

Mit der nahenden Veröffentlichung des dritten und letzten Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII meldete sich Regisseur Naoki Hamaguchi in einem neuen Interview zu Wort. Dabei spricht er nicht nur über die Gründe für die Trilogie-Form, sondern geht auch auf das neue „Streamlined Progression“-Feature ein – eine Einstellung, die den Spielfortschritt deutlich vereinfachen soll.

Spagat zwischen Nostalgie und Neuanfang

Ein zentrales Thema des gesamten Remake-Projekts war von Beginn an die Balance zwischen Treue zum Original und Zugänglichkeit für neue Fans. Für viele gilt das ursprüngliche Final Fantasy VII als einer der prägendsten Titel der Reihe – entsprechend hoch waren die Erwartungen.

Hamaguchi erklärt, dass die Entscheidung für eine Trilogie maßgeblich aus dem Wunsch heraus entstand, der komplexen Geschichte und ihren Figuren mehr Raum zur Entfaltung zu geben. Das Original war bereits ein gewaltiges Abenteuer, sowohl inhaltlich als auch geografisch. Eine moderne Neuinterpretation in nur einem Spiel hätte laut Hamaguchi dem nicht gerecht werden können. Auch Veteranen sollen durch die längere Zeit mit den Charakteren neue Perspektiven entdecken können.

Zugänglicher denn je

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält aktuell das neue „Streamlined Progression“-Feature, das mit der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox eingeführt wird. Ziel des Features ist es, das Spiel noch breiteren Spielertypen zugänglich zu machen.

Konkret bietet das System eine Reihe optionaler Einstellungen, mit denen der Schwierigkeitsgrad deutlich gesenkt werden kann: etwa durch permanente HP/MP, maximalen Schaden oder ständig verfügbare Spezialfähigkeiten. Wer möchte, kann so die Kämpfe drastisch vereinfachen – oder sie fast vollständig zur Nebensache machen.

Hamaguchi verrät im Interview: Auch er selbst habe in der Vergangenheit Spiele abgebrochen, weil das Grinding oder zu harte Kämpfe ihm den Spaß genommen hätten. Mit dem neuen Feature wolle man also auch jene erreichen, die primär wegen der Story spielen – ohne sich durch komplexe Kampfmechaniken arbeiten zu müssen.

Technisch nicht ganz ohne

Die Umsetzung des Features war laut Hamaguchi jedoch nicht ohne Herausforderungen. Das Kampfsystem ist schließlich ein zentrales Element des Spiels – Änderungen daran erfordern tiefgreifende Eingriffe in die Mechanik. Ob das „Streamlined Progression“-System auch nachträglich für die PS5- und Steam-Version verfügbar wird, ist noch unklar. Das werde laut Hamaguchi in Erwägung gezogen.

Man wolle grundsätzlich alle Entwicklungen und Verbesserungen des Spiels für alle Spieler zugänglich machen. PS5-Fans sollen sich auf weitere Verbesserungen in Zukunft freuen, dazu zähle auch die Lightning-Optimierung der PC-Version.

Komfort oder Kontroverse?

Die Einführung des Features sorgt bereits im Vorfeld für kontroverse Diskussionen. Während manche den optionalen „God Mode“ loben und als sinnvolle Komfortfunktion betrachten, sprechen andere offen von einem „Cheat-System“, welches das Spielgefühl verzerren könnte.

Die Debatte erinnert an frühere Diskussionen rund um Schwierigkeitsgrade – etwa bei der „Dark Souls“-Reihe. Auch hier standen sich zwei Lager gegenüber: Die einen wollten ein forderndes Gameplay, die anderen einen möglichst barrierefreien Zugang zur Geschichte. Auch wenn Square Enix diesen Spagat als optionalen Weg präsentiert, bleibt die Frage: Verändert ein solches Feature die Essenz eines Spiels, das von seinem Kampfsystem lebt?

Natürlich bleibt das Feature optional – wer die Kämpfe liebt, kann sie wie gewohnt erleben. Gerade in den bisherigen Remake-Teilen war das Kampfsystem angenehm dynamisch und weniger grind-lastig. Final Fantasy VII Intergrade erscheint am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2* und Xbox Series.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO