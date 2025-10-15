Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Drachen, Fußball und Albträumen

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Double Dragon Revive.
- Double Dragon Revive (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/7/8/9 [32/40]
- EA Sports FC 26 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Little Nightmares III (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]
- QUIT TODAY (PS5, PS4, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
via Gematsu, Bildmaterial: Double Dragon Revive, Arc System Works, Yuke’s
