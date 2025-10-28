Unerwartetes Comeback: Crash Bandicoot soll Netflix-Serie vom „Sonic Prime“-Studio erhalten

Ein Weilchen nichts gehört von Crash, oder? Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist schon wieder über fünf Jahre alt. Das eher durchschnittlich bewertete Crash Team Rumble war ganz witzig, aber Fans des „klassischen Crash“ wünschen sich natürlich etwas anderes.

Wer weiß, wann es so weit ist. Zunächst mal scheint es ein eher unerwartetes Comeback zu geben: Crash Bandicoot bei Netflix! Wie What’s on Netflix erfahren haben will, ist eine Serien-Adaption zu Crash Bandicoot in Arbeit, die beim „Sonic Prime“-Studio WildBrain Studios entstehen soll.

Details zur Handlung habe man nicht und auch die Mitwirkenden sind wohl noch nicht durchgesickert. Derartige Pläne sind aber keine Premiere, so hätten Activision und Amazon Studios vor einigen Jahren auch schon mal an einer Zeichentrickserie gearbeitet.

Was auch nicht neu ist: Dass Netflix-Pläne vorab durchsickern. Ob die Crash-Serie wirklich Realität wird, das muss sich zeigen. Aber unerwartete Adaptionen auch zu ruhenden Videospielreihen gab es auch schon vorher. So gibt es ja inzwischen auch eine „Splinter Cell“-Serie.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision, Toys for Bob