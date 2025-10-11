Update zu Trails in the Sky 1st Chapter gibt Fans überraschend eine neue Perspektive

Falcom hat für Trails in the Sky 1st Chapter das Update 1.05 veröffentlicht – und das bringt gleich ein paar richtig schöne Komfortfunktionen mit sich. Vor allem der neue First-Person-Modus dürfte viele Fans überraschen.

Zusätzlich könnt ihr nun auf Wunsch auch die Benutzeroberfläche komplett ausblenden – perfekt also, um Screenshots oder kleine Videoclips ohne störende Anzeigen zu machen.

Das Update ist aktuell bereits für PlayStation 5 und PC verfügbar, während Spielerinnen und Spieler auf Switch und Switch 2 noch etwas Geduld brauchen – dort soll das Update etwas später folgen.

Neue Optionen und Komfortfunktionen

Neben dem neuen Kameramodus hat Falcom auch an folgenden Dingen geschraubt. Es gibt jetzt Leistungs- und Qualitätsoptionen für die Switch-2-Version, einstellbare Text- und Auto-Advance-Geschwindigkeit, Schnellzugriffe per Tastendruck für bestimmte Aktionen und natürlich diverse Bugfixes und Textkorrekturen.

Aktiviert wird der First-Person-Modus beispielsweise auf der PS5 übrigens ganz einfach über R1 + L2. Das Ausblenden des Interfaces funktioniert mit R1 + R2. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das Spiel generell schlägt, könnt ihr hier noch einmal unseren Test zu Trails in the Sky 1st Chapter lesen.

via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom