Blue Protocol: Star Resonance startet mit satten Zahlen, aber auch zu viel Fan-Kritik

Dass das Anime-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance im Westen tatsächlich noch seine Veröffentlichung feiert, ist nach seiner ungewöhnlichen und etwas chaotischen Geschichte sicher keine Selbstverständlichkeit. Hier sind wir nun aber, der Titel ist seit dem 9. Oktober verfügbar und sein Startschuss wird von guten und schlechten Nachrichten begleitet.

Zum einen freuen sich die Entwickler von BOKURA und Publisher A Plus über starke Steam-Statistiken. Stolze 94.000 gleichzeitige SpielerInnen erreichte Blue Protocol laut SteamDB. Zahlen, die den Titel in die Riege der aktuell 15 meistgespielten Spiele auf Steam hievte.

Und die schlechten Nachrichten …

Aber: Ein Blick auf die Bewertungen von Blue Protocol fällt ernüchternd aus. Der Titel kann lediglich einen „ausgeglichenen“ Durchschnitt vorweisen. Betrachtet man die Sprachaufschlüsselung, scheinen alle verfügbaren sprachspezifischen Bewertungen für die Veröffentlichung – darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch – „gemischt“ zu sein. Die einzige Ausnahme bildet der französische Bewertungsdurchschnitt, der mit nur 31 Prozent positiven Bewertungen gar auf „überwiegend negativ“ abstürzte.

Offensichtlich stoßen sich viele SpielerInnen am Gameplay-Loop, der klobigen Steuerung, aber auch dem überwältigenden und verwirrenden UI-Design. Darüber hinaus äußern europäische und australische SpielerInnen ihre Unzufriedenheit über die instabilen Server und den Ping, da sich der globale Server offenbar in den USA befindet.

Viele bemängeln zudem die zahlreichen Monetarisierungsfunktionen – Gacha-Banner, Battle Passes und Season Passes – als störend für das Gesamtspielerlebnis. Andererseits loben positive Bewertungen die aufwendige Grafik und die Funktionen zur Charakteranpassung. Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Blue Protocol: Star Resonance gemacht?

via Automaton Media, Bildmaterial: Blue Protocol: Star Resonance, A Plus Japan, Shanghai Bokura Technology