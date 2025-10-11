So erhaltet ihr die exklusive Promokarte „Yveltal“ zur neuen Pokémon-Erweiterung

Ab sofort ist die neue Erweiterungen „Mega-Entwicklung“ für das Pokémon-Sammelkartenspiel mit über 180 Karten erhältlich. Damit kehren beliebte Karten zurück in euer Deck, etwa Mega-Lucario-ex und Mega-Guardevoir-ex.

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, erhalten Fans bei teilnehmenden Händlern wie Müller, Edeka, Smyths Toys, Media Markt Saturn und weiteren beim Kauf von Pokémon-Sammelkartenspiel-Produkten im Wert von mindestens 29 Euro zwischen dem 10. Oktober und 14. November 2025 eine exklusive Yveltal-Promokarte mit „Mega-Entwicklung“-Logo als besonderes Sammlerstück – zumindest so lange der Vorrat reicht.​

Das Angebot ist auf eine Karte pro Einkauf beschränkt und gilt nur bei teilnehmenden Händlern, die hier gelistet sind. Die Promokarte macht durch das spezielle Logo jede Sammlung einzigartig und wird zur Einführung der „Mega-Entwicklung“-Erweiterung als zusätzliche Belohnung ausgegeben.

Die neue Erweiterung markiert den Beginn einer neuen Serie im Sammelkartenspiel, in der die beliebten Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex ihre Rückkehr feiern. Diese Pokémon hatten ihr Debüt ursprünglich in der XY-Serie und waren zuletzt in der „Sonne & Mond“-Serie vertreten.

Die Yveltal-Promokarte:

Bildmaterial: The Pokémon Company