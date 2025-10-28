Es läuft blendend für Koei Tecmo – und das Beste kommt erst noch

Es läuft gut für Koei Tecmo – und das vielleicht Beste kommt erst noch. Koei Tecmo Holdings hat eine Korrektur der Prognose für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres vorgenommen. Und zwar nach oben! Die Gewinnprognose wurde angehoben.

Wie GameBiz berichtet und Automaton Media übersetzt hat, erwartet das Unternehmen jetzt Gewinne weit über den ursprünglichen Schätzungen. Der ordentliche Gewinn und der Nettogewinn sollen im Vergleich zur letzten Prognose verdoppelt werden.

Die Korrektur sei auf ein besser als erwartetes Spielegeschäft zurückzuführen und auf gestiegene Umsätze mit Spielen aus früheren Geschäftsjahren sowie geringeren Outsourcing- und Werbekosten. Beachtlich: Ninja Gaiden 4 (erschien im Oktober) ist noch gar nicht Teil der Prognose.

Mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung steht ein möglicher Holiday-Hit an, der zusätzlich noch von Nintendo „getragen“ wird. Der Ausblick auf den Jahresanfang ist mit Dynasty Warriors: Origins (Januar) und Nioh 3 (Februar) auch nicht so übel. Auch Pokémon Pokopia (2026) entsteht bei Koei Tecmo.

Es sind aber nicht nur Videospiele, die bei Koei Tecmo gut laufen. Das Unternehmen ist bekannt für sein cleveres Investment, das ebenfalls ordentliche Früchte trägt. Automaton Media berichtete einst, dass Koei Tecmo deshalb manchmal sogar scherzhaft „eine als Spielefirma getarnte Investmentgesellschaft“ genannt wird.

Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon Pokopia