Trotz aller Unkenrufe: Microsoft will weiter aktiv in First-Party-Konsolen investieren

Microsofts Xbox-Sparte befindet sich in einer schwierigen Situation: Als US-Konzern, der überwiegend in China produzieren lässt, sind ihre Produkte besonders von den Handelskonflikten der beiden Länder betroffen.
Der Konflikt wirkt sich enorm auf die Preisgestaltung von Gaming-Hardware auf der ganzen Welt aus, Microsoft musste dieses Jahr schon mehrfach die Preise für Konsolen erhöhen – die Xbox Series X ist von einer UVP von 499 Euro UVP im November 2020 auf einen Preis von 599 Euro gestiegen.
Die Produktion des Xbox-Handhelds wurde an ASUS ausgelagert: Der Asus ROG Xbox Ally X startet in wenigen Tagen für 899 Euro. Auch die Game-Pass-Preiserhöhungen sind zum Teil auf die erhöhten Hardwarekosten der Microsoft-Cloud-Hardware zurückzuführen.
Strategie geändert?
Nun gibt es wiederholt Gerüchte, dass Microsoft seine Strategie für die nächste Konsolengeneration ändert. Der Fokus soll angeblich bald auf dem Game Pass, Cloud-Streaming und wenig eigener Hardware liegen.
Am 4. Oktober meldete sich der NeoGAF‑Nutzer SneakersSO zu Wort, der in der Vergangenheit schon mehrfach Insider‑Informationen zu Microsoft geliefert hat. Die Pläne für die nächste Konsolengeneration seien „in der Schwebe“ wegen der aktuell schwierigen finanziellen Situation der Xbox-Sparte.
Dabei seien die Pläne für die nächste Xbox schon weit fortgeschritten, unternehmensintern würde angeblich kommuniziert, dass die neue Konsole spätestens Ende 2026 fertiggestellt werden müsse. Außerdem erklärte SneakersSO, dass sich Xbox künftig stärker auf Software konzentrieren werde.
Befeuert wurden die Gerüchte dadurch, dass der US-Händler Costco derzeit die Xbox‑Konsolen weltweit aus ihren Filialen und Onlineshops entfernt. Das Unternehmen erklärte, dies sei „eine geschäftliche Entscheidung“ und man werde künftig keine Xbox‑Konsolen mehr anbieten.
Nein! Microsoft macht weiter Konsolen.
Nur einen Tag später gab Microsoft eine Stellungnahme gegenüber Windows Central ab, welche die Gerüchte zerstreute. „Wir investieren aktiv in unsere künftigen First‑Party‑Konsolen und Geräte, die von Xbox entworfen, entwickelt und gebaut werden. Für weitere Informationen kann die Community unsere Partnerschaftsankündigung mit AMD noch einmal nachlesen.“
Im Juni 2025 hatte Microsoft bekanntgegeben, dass Xbox und AMD eine mehrjährige Partnerschaft eingehen, bei der AMD die kommende Next‑Gen‑Xbox mit Hardware versorgen wird. Microsoft erhofft sich davon eine verbesserte Spielerfahrung durch optimierte Grafik und fortschrittliche Visuals.
via GameRant, Bildmaterial: Xbox
3 Kommentare
Dieses Statement sagt rein gar nichts darüber aus wie es mit den Konsolen von MS weiter geht. Die nächste Xbox war bereits zum Release der Series X/S in Planung und daher kann man nicht kurzfristig die Veröffentlichung canceln. Allerdings ist die Frage ob MS nach der Next Gen nochmal eine Konsole bauen wird. Zudem würde man mit einem Rückzug vom Hardwaremarkt zugeben dass man nicht konkurrenzfähig ist und würde in gewisser Weise sein Gesicht verlieren. Damit tun sich Großkonzerne allgemein eher schwer. Aber schon der Schritt mit ihrem Handheld zeigt eindeutig dass Hardware keine wichtige Rolle mehr einnehmen wird denn sonst hätte man sich nicht einfach das ROG Alley branden lassen.
Wenn sich nicht groß etwas am Konsumverhalten ändert dann glaube ich dass eine Xbox die game pass priorisiert und dabei noch auf streaming setzt so oder so ein kompletter Flopp wird. Was MS nicht zu kapieren scheint ist dass das Problem nicht an ihrer Konsole sondern an der Software liegt. Die Xbox ist komplett verzichtbar geworden da alle Spiele auch auf einer PS5 oder dem PC erscheinen und diese aber noch zusätzliche Exklusivtitel bieten. Wozu also das MS Produkt kaufen? Seit der Preiserhöhung hat sich die Xbox sowieso komplett erledigt da man für den Preis (zumindest in den USA) eine PS5 Pro kaufen kann. Der Großteil der Spiele die von MS und deren Studios kommen sind einfach auch nicht gut. Nahezu alles hat in den letzten Jahren eine Bruchlandung hingelegt und so gesehen war Indiana Johnes das einzige, gute Game. Halo Infinite, Starfield, Redfall...alles totale Reinfälle und die meisten anderen Projekte wurden jetzt gecancelt. Andere Titel werden angekündigt und dann Jahre lang totgeschwiegen und allgemein fehlt es an Krachern.
Man müsste sich nur an der Strategie der Xbox 360 orientieren ansatt stur auf diesen verblödeten game pass zu setzen.
Ich denke eher, dass MS selbst nicht so genau weiß, wohin sie aktuell wollen und intern wahrscheinlich verschiedene Szenarien durchgespielt und in eine ready to go Position gebracht werden, die dann von Leakern vllt zu sehr für bare Münze genommen wird. Wie die globale Wirtschaftslage in wenigen Jahren aussieht, wird dabei sicherlich eine entscheidende Rolle spielen.
Deren Problem ist halt, dass Streaming alleine auf Dauer nicht wirklich nachhaltig ist und bei Gamern und der Branche zu kritischen Diskussionen führt. Die lautstarke debatte darum, dass Gamepass Verkaufszahlen reduziert, könnte Publisher dazu bringen, auf Gamepass zu verzichten. Und Investoren dazu bringen, sich zurückzuziehen. Und die Preiserhöhungen, die scheinbar zu einem Sturm an Abo-Kündigungen geführt haben, tun ihr übriges.
Aber auch Sony wird sich das genauer anschauen um zu sehen, wie sie davon und von Switch Diskussionen wie Gamekeycards und Handheld-Modes profitieren können. Mit PS6 kompatiblen Handheld und Support für physischen Editionen könnten sie für die NextGen einige Sympathiepunkte sammeln. Und etwas Boden gegenüber Nintendo und Steam gut machen.
Wahrscheinlich nicht in einem Maße, dass es Nintendo oder Steam wehtun würde. Aber in einem Maße, dass sie mit der NextGen ein Stück besser darstehen als in den letzten beiden Generationen.
Microsoft steht hingegen ein wenig mit dem Rücken zur Wand.
Laut einem Artikel von Bloomberg hat MS letztes Jahr bei Call of Duty ca. 300 Mio. Dollar verloren weil man es in den game pass gepackt hat. Die Abozahlen gingen bei weitem nicht so hoch als dass sie die fehlenden Verkäufe hätten ausgleichen können. Zudem ist MS weit davon entfernt die Ausgaben für Activision wieder reinzuholen.