Kollaboration zwischen Magic the Gathering und Final Fantasy geht in die nächste Runde

Das „Final Fantasy“-Set von Magic the Gathering hat sich in der über 30-jährigen Geschichte des Sammelkartenspiels zweifellos als eines der beliebtesten Sets erwiesen. Die Veröffentlichung der Kollaboration wurde von großem Enthusiasmus begleitet und resultierte bereits im Vorfeld in diversen gebrochenen Rekorden.

Das Set hat das Meta des Spiels durch mächtige Karten wie „Vivi Ornitier“ und „Sephiroth, Fabled Soldier“ verändert und mit dem „Traveling Chocobo“ sogar eine der teuersten Karten des Spiels hervorgebracht. Jetzt können sich Fans auf noch mehr „Final Fantasy“-Karten zum Sammeln freuen. Eine der beliebtesten Erweiterungen des Jahres erhält jetzt weitere neue Inhalte.

Wizards of the Coast hat kürzlich offiziell noch mehr „Final Fantasy“-Inhalte für Magic the Gathering angekündigt. Die Macher haben vier neue „Scene Boxes“ vorgestellt, die später in diesem Jahr erscheinen werden. Vertreten sind Final Fantasy 1, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 und Final Fantasy 15.

Die Scene Boxes sollen neben neuen Illustrationen bereits existierender „Final Fantasy“-Karten auch ganz neue Karten basierend auf den Spielen sowie drei Boosterpacks enthalten. Die neuen Scene Boxes sollen irgendwann während der Weihnachtszeit auf den Markt kommen.

Eine Vorschau:

via GameRant, Bildmaterial: Wizards of the Coast