Silent Hill 2 Remake könnte schon sehr bald für eine weitere Plattform erscheinen

Das vor etwa einem Jahr einst Konsolen-exklusiv für PlayStation 5 veröffentlichte Silent Hill 2 Remake könnte vor seiner Veröffentlichung für eine weitere Konsolen-Plattform stehen. Die Anzeichen dafür sind ziemlich konkret: Das amerikanische Entertainment Software Rating Board hat das Spiel für Xbox eingestuft.

Die Einstufung der ESRB für die Xbox-Version ist identisch zu jener der PS5- und PC-Einstufung. Das macht die rein theoretische Neuveröffentlichung des Originals unwahrscheinlich. Silent Hill 2 Remake heißt offiziell „Silent Hill 2“ – wie eben auch das Original für PS2 und Xbox.

Der Zeitraum etwa ein Jahr nach der PS5- und PC-Veröffentlichung passt in das Schema von exklusiven Plattformveröffentlichungen. Wie Konami und Bloober Team kürzlich erst bekannt geben, hat sich Silent Hill 2 Remake inzwischen über 2,5 Millionen Mal weltweit verkauft.

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team