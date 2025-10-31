Für 150.000 Yen seid ihr einer von 15 Fans, die einen Yakuza-Charakter heiraten dürfen

Bei einem neuen „Yakuza: Like a Dragon“-Event in Japan können Fans ihre Lieblingscharaktere für eine hohe dreistellige Summe heiraten. Dafür bekommen sie sogar eine Scheintrauung und bei Bedarf sogar Scheidungspapiere.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Like-a-Dragon-Reihe veranstalten Sega und RGG Studio eine groß angelegte Ausstellung mit dem Thema „Die vier Zeremonien des Lebens“. Eine dieser Zeremonien ist die Hochzeit. Fans können ihre Lieblingscharaktere aus der Yakuza-Reihe symbolisch heiraten – mit einer ganzen Zeremonie.

Die „Like a Dragon Marriage Exhibition“ wird lebensgroße Tafeln von elf Charakteren aus der Serie zeigen, darunter Kiryu, Majima, Ichiban und Seonhee. Der Veranstaltungsort ist dafür wie eine Hochzeitskapelle gestaltet und dient als Fotospot für eine imaginäre Traumhochzeit mit ihrem Lieblingscharakter. Zudem gibt es eine begleitende App, mit der Besucher mithilfe neuer, speziell für die Ausstellung erstellter Charakterillustrationen AR-Paarfotos gestalten und verzieren können.

Das Highlight des Events ist das „Special Wedding Experience Package“, bei dem man für 150.000 Yen (etwa 840 Euro) eine persönliche Hochzeitszeremonie mit einem „Like a Dragon“-Charakter abhalten kann. Das Paket umfasst ein privates Zimmer, einen professionellen Friseur und Make-up-Artist sowie einen Fotografen, der Bilder des Paares in Hochzeitskleidung aufnimmt. Bis zu zehn Gäste dürfen zur Zeremonie eingeladen werden. Nach der „Eheschließung“ erhält man eine symbolische Heiratsurkunde – und sogar Scheidungspapiere.

Dieser spezielle Moment ist auf 15 Fans begrenzt, die Teilnehmenden werden per Lotterie ausgewählt. Die „Four Ceremonies of Life Exhibition“ findet vom 28. November bis 22. Dezember in Tokio und vom 6. bis 24. Februar in Osaka statt. Geht eure Bewerbung raus? Und wird es Majima?

via Automaton Media, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio