Modderin macht es möglich: Dieser LEGO Game Boy spielt echte Module ab

Wer dachte, der LEGO Game Boy (im LEGO Store* noch lieferbar) sei nur ein schönes Sammlerstück fürs Regal, wird jetzt eines Besseren belehrt. Die australische Bastlerin Natalie the Nerd hat das neue Set nämlich in ein voll funktionsfähiges Handheld-System verwandelt – inklusive echter Spielemodule.

Anstatt wie viele andere Modder einfach einen Emulator oder Raspberry Pi einzubauen, geht Natalie noch einen Schritt weiter: Sie nutzt die originalen Chips eines Game Boy Pocket, die sie auf einer selbst entwickelten Mini-Platine untergebracht hat. Damit handelt es sich tatsächlich um einen „echten“ Game Boy – nur eben im LEGO-Gehäuse.

Ein Projekt für echte Bastler

Natürlich ist das Ganze kein simples DIY-Projekt für zwischendurch. Das Display, der Ladeanschluss und selbst die Knöpfe wurden teils 3D-gedruckt und individuell angepasst, um perfekt in das LEGO-Gehäuse zu passen.

Aktuell befindet sich das Projekt noch im Prototyp-Stadium, doch laut Natalie soll es später sogar möglich sein, die Platine separat zu erwerben – vorausgesetzt, man traut sich ans Löten und hat das nötige Know-how. Sie teilt ihre Erfahrungen in ihrem eigenen Blog und Wiki.

Wer sich die ganze Bastelei sparen will, kann natürlich auch einfach zu einem gebrauchten Game Boy greifen – oder seinen LEGO Game Boy einfach so lassen, wie er ist. Schließlich hat auch das Original-Set seinen ganz eigenen Charme und ist für viele Fans schon nostalgisch genug.

Wie steht ihr zu solchen Bastelprojekten? Würdet ihr euren LEGO Game Boy (im LEGO Store* noch lieferbar) auch mit Technik ausstatten – oder bleibt er bei euch lieber ein hübsches Deko-Stück fürs Regal?

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO