Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Battlefield vor Dragon Quest

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Dragon Quest I & II HD-2D Remake.
- Absolum (PS5, PS4, Switch) – 9/9/8/10 [36/40]
- Battlefield 6 (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/8 [35/40]
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/9/8/8 [34/40]
- Magical Craft: Neko to Mahou no Dress (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix, Artdink
0 Kommentare