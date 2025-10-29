News PS4 PS5 SW2 SWI XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Battlefield vor Dragon Quest

0

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

  • Absolum (PS5, PS4, Switch) – 9/9/8/10 [36/40]
  • Battlefield 6 (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/8 [35/40]
  • Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/9/8/8 [34/40]
  • Magical Craft: Neko to Mahou no Dress (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix, Artdink

0 Kommentare

Zu diesem Beitrag gibt es noch keine Kommentare, besuche das Forum und sei der Erste der einen Kommentar hinterlässt!