Hamaguchi klärt eine wichtige Frage für Neulinge im „Final Fantasy VII“-Universum

Im Januar erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox und gewiss wird es eine Anzahl an Interessierten geben, die damit zum ersten Mal ins „Final Fantasy VII“-Universum eintauchen. Sie werden sich vielleicht fragen: Jetzt noch schnell das Original spielen?

Das ist immerhin gut zugänglich. Für die Switch gibt es das originale Final Fantasy VII mit einigen nützlichen „Quality of Life“-Features für 15,99 Euro. Aus dem Bauch heraus würde man vielleicht die These aufstellen, dass das Remake besser beurteilt werden kann, wenn man das Original kennt.

Wenn es nach Naoki Hamaguchi geht, solltet ihr als Neulinge allerdings zuerst die Neuauflagen von Final Fantasy VII erleben, ehe Ihr Euch dem Original widmet. Das verriet der „Remake“- und „Rebirth“-Director im Gespräch mit NintendoLife.

„Viele Leute sagen mir, es gäbe nichts Besseres, als das originale Final Fantasy VII ohne Kenntnis der Story zum ersten Mal zu spielen“, so Hamaguchi. „Das Remake ist sowohl für Spieler gedacht, die das Original gespielt haben und es gut kennen, als auch für absolute Neulinge, die noch nichts darüber wissen.“

Er führt diplomatisch aus: „So oder so ist alles in Ordnung. Ihr werdet das Spiel genießen und ein ähnliches Erlebnis haben, egal, ob Ihr das Original gespielt habt oder nicht.“ Dann äußert Hamaguchi aber doch einen Wunsch: „Wenn Ihr die Möglichkeit habt, würde ich mir wünschen, dass Ihr zuerst das Remake spielt und es als eigenständiges, frisches Erlebnis genießt.“

Er führt weiter aus: „Es gibt definitiv Anspielungen [auf das Original], wenn Ihr also [das Original] schon einmal gespielt habt, könnt Ihr sehen, wie wir Dinge überarbeitet haben, und das ist eine völlig legitime Art zu spielen. Aber wenn Ihr es noch nicht gespielt habt, würde ich mir wünschen, dass Ihr zuerst das Remake mit der neuen Grafik und Präsentation erlebt und Euch so den ersten Eindruck vom Spiel verschafft.“

Zuerst das Remake oder doch lieber das Original – was meint Ihr? Welches war eure Entscheidung, bevor ihr euch am 10. April 2020 endlich über das lang ersehnte Final Fantasy VII Remake hergemacht habt?

