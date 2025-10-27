Hamaguchi klärt eine wichtige Frage für Neulinge im „Final Fantasy VII“-Universum

Im Januar erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox und gewiss wird es eine Anzahl an Interessierten geben, die damit zum ersten Mal ins „Final Fantasy VII“-Universum eintauchen. Sie werden sich vielleicht fragen: Jetzt noch schnell das Original spielen?
Das ist immerhin gut zugänglich. Für die Switch gibt es das originale Final Fantasy VII mit einigen nützlichen „Quality of Life“-Features für 15,99 Euro. Aus dem Bauch heraus würde man vielleicht die These aufstellen, dass das Remake besser beurteilt werden kann, wenn man das Original kennt.
Wenn es nach Naoki Hamaguchi geht, solltet ihr als Neulinge allerdings zuerst die Neuauflagen von Final Fantasy VII erleben, ehe Ihr Euch dem Original widmet. Das verriet der „Remake“- und „Rebirth“-Director im Gespräch mit NintendoLife.
„Viele Leute sagen mir, es gäbe nichts Besseres, als das originale Final Fantasy VII ohne Kenntnis der Story zum ersten Mal zu spielen“, so Hamaguchi. „Das Remake ist sowohl für Spieler gedacht, die das Original gespielt haben und es gut kennen, als auch für absolute Neulinge, die noch nichts darüber wissen.“
Er führt diplomatisch aus: „So oder so ist alles in Ordnung. Ihr werdet das Spiel genießen und ein ähnliches Erlebnis haben, egal, ob Ihr das Original gespielt habt oder nicht.“ Dann äußert Hamaguchi aber doch einen Wunsch: „Wenn Ihr die Möglichkeit habt, würde ich mir wünschen, dass Ihr zuerst das Remake spielt und es als eigenständiges, frisches Erlebnis genießt.“
Er führt weiter aus: „Es gibt definitiv Anspielungen [auf das Original], wenn Ihr also [das Original] schon einmal gespielt habt, könnt Ihr sehen, wie wir Dinge überarbeitet haben, und das ist eine völlig legitime Art zu spielen. Aber wenn Ihr es noch nicht gespielt habt, würde ich mir wünschen, dass Ihr zuerst das Remake mit der neuen Grafik und Präsentation erlebt und Euch so den ersten Eindruck vom Spiel verschafft.“
Zuerst das Remake oder doch lieber das Original – was meint Ihr? Welches war eure Entscheidung, bevor ihr euch am 10. April 2020 endlich über das lang ersehnte Final Fantasy VII Remake hergemacht habt?
via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
Also ich würde auch eindeutig zum Original raten. Ich finde, das Original zu kennen, macht den Hauptreiz des Remakes aus.
Natürlich das Original.
Hätte davon gerne ein Remaster wie von Teil 8 gehabt.....
Ich kann Naoki Hamaguchi da schon verstehen. Final Fantasy VII Remake ist kein einfaches Remake, sondern eine komplette Neuinterpretation, die mit der Erwartung spielt, dass man das Original kennt, aber trotzdem für Neulinge funktionieren soll. Trotzdem finde ich es interessant, dass er empfiehlt, zuerst das Remake zu spielen. Denn das zeigt auch, dass man sich sehr bewusst davon lösen will, nur Nostalgie zu bedienen, sondern wirklich ein eigenes, modernes Erlebnis zu schaffen.
Aber wenn man schon über Remakes spricht… dann muss man auch sagen das hätte auch Final Fantasy VIII es genauso verdient.
Das Spiel war damals mutiger, komplexer und emotional vielschichtiger als viele es ihm heute zutrauen. Das Junction-System, die Art, wie Magie und Charakterentwicklung verwoben sind, dass war originell, aber leider auch missverstanden sowie ich erst einige mal kapiert habe. Viele Spieler haben es nie ganz durchdrungen, und so blieb es lange im Schatten von FFVII und FFIX.
Mit einem richtigen Remake mit heutigen Möglichkeiten und einer klareren Erzählweise könnte FFVIII endlich das Rampenlicht bekommen, das es verdient. Vor allem, weil die Geschichte von Squall und Rinoa heute noch genauso funktioniert wie damals: melancholisch, intensiv und viel reifer, als viele JRPGs es sich heute trauen würden.
FFVII Remake ist großartig, keine Frage, aber wenn man sieht, was Square Enix da technisch und erzählerisch auf die Beine gestellt hat, dann wünscht man sich umso mehr, dass auch VIII diese zweite Chance bekommt.
Denn während FFVII schon seine neue Ära erlebt, wartet FFVIII immer noch geduldig darauf, dass man seinen Wert endlich wiedererkennt.
Und wer weiß – vielleicht, wenn das FFVII-Projekt abgeschlossen ist, traut sich Square Enix ja wirklich daran.
Final Fantasy VIII Remake das wäre für mich persönlich die wahre Sensation!
Wenn wir mal ehrlich sind, wirklich glaubwürdig ist der Herr Hamaguchi in seiner Aussage als Mitarbeiter von Square Enix wohl definitiv nicht.
Wo käme er denn dahin, das fertige Spiel zu empfehlen, welches zugegebenermaßen etwas an seinem Alter leidet, wenn er auch das neue, nicht abgeschlossene Produkt empfehlen kann welches mindestens 10x so teuer wie das Original ist und aufgrund der Neuausrichtung schon so manchem auf den Schlips getreten hat.
Ich habe das Original nie selbst gespielt, aber bevor ich 200€+ für EIN(!) fertiges Remake ausgebe, schaue ich lieber ein Lets Play oder kaufe die Spiele auf dem Gebrauchtmarkt. Ein komplettes Spiel zu splitten honoriere ich nicht mit Geld.
„Ich empfehle euch Geld auszugeben bevor ihr Geld spart.“ (Hamaguchi)