Pokémon-Legenden: Z-A sorgt auch für Umsatzplus eines anderen „Switch 2“-Spiels

Nach den ersten Einblicken zu den Verkäufen von Pokémon-Legenden: Z-A in Großbritannien und Deutschland sowie den konkreten Zahlen aus Japan und den weltweiten Verkaufszahlen gibt es jetzt auch einen detaillierten Blick auf Europa.

Christopher Dring gibt bei The Game Business einige Einblicke zum Europa-Start von Pokémon-Legenden: Z-A. Demnach hat „Z-A“ das erfolgreiche Battlefield 6 von der Spitze der Charts (nach Einheiten) verdrängt, das diese Position nur eine Woche halten konnte.

Einen soliden Start nennt das Sales-Experte Dring. Die Verkaufszahlen von „Z-A“ in Europa liegen allerdings 28 Prozent unter dem Launchergebnis von Vorgänger Pokémon-Legenden: Arceus von 2022. Außerdem sei es der kleinste Launch eines Pokémon-Hauptspiels seit der Veröffentlichung der Remakes „Let’s Go!“ von 2018 in Europa.

Gleichzeitig führte „Z-A“ allerdings zu einem Hardware-Boost für die Switch 2, was angesichts des Bundles und der Marke aber wohl auch zu erwarten war. Von dem Anstieg der Konsolenverkäufe profitierte auch ein anderes Spiel: Mario Kart World verzeichnete einen Umsatzanstieg von 15 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Die Daten basieren auf den Zahlen von GSD. Dabei werden alle physischen Verkäufe gezählt und die digitalen Zahlen teilnehmender Publisher. Nintendo gehört allerdings nicht dazu. Auch gibt es nicht Zahlen aus allen, aber vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak