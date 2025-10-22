Persona 3 Reload: Atlus feiert „Switch 2“-Start mit Musik aus dem Original

Ein bisschen Nostalgie gefällig? Persona 3 Reload war schon zum Launch eine musikalische Wucht, doch mit dem neuesten Update trifft Atlus nun direkt ins Herz der Fans des Originals. Wie das Studio bekanntgab, erscheint bis zum 23. Oktober ein kostenloses Update für alle Plattformen, das acht neue Songs von Yumi Kawamura ins Spiel bringt – der legendären Stimme des ursprünglichen „Persona 3“-Soundtracks.

Die neuen Stücke können als Hintergrundmusik in Dungeons und Kämpfen ausgewählt werden und stammen direkt aus Persona 3 und Persona 3 FES. Auf der Liste stehen unter anderem Klassiker wie “Burn My Dread – Last Battle”, “Want to Be Close” und “Memories of You”. Ein echter Leckerbissen für Fans, die seit den PS2-Tagen mit Kawamuras Stimme verbunden sind.

„Old friends, will you fight alongside me once more?“

Auch Yumi Kawamura selbst meldete sich zu Wort und zeigte sich sichtlich gerührt: „Ich bin überglücklich, wieder mit euch vereint zu sein. Persona 3 ist für mich ein Schatz – alte Freunde, kämpft ihr noch einmal an meiner Seite?“

Das Update erscheint zeitgleich mit der Switch 2 Veröffentlichung von Persona 3 Reload – ein perfekter Anlass, um Tartarus erneut mit einer Extra-Portion Gänsehaut zu erklimmen. Wenn ihr noch unentschlossen seid, könnt ihr die Demo zur Nintendo Switch 2 noch austesten. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel. Die neue Version erscheint auf Game Key Card* auch im Handel.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio