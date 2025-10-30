Deutsche Charts: Ninja Gaiden 4 beißt sich an einem anderen Debütant die Zähne aus

Wir blicken zurück auf die deutsche Handelsverkaufswoche, in der unter anderem Ninja Gaiden 4 und Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erschienen sind. Da sollte was gehen, oder? Aber ein anderer Debütant ist bester Neueinsteiger.

Jurassic Park Evolution 3 holt nämlich Bronze in den Xbox-Series-Rankings und den vierten Platz in den PS5-Charts. Erst dahinter landen jeweils Ninja Gaiden 4 (Platz vier in den Xbox-Series- und Platz sieben und den PS5-Rankings) sowie Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, das Platz fünf in den Xbox-Series-Charts holt.

Die Handelsversion von Tormented Souls 2 sorgt pünktlich zu Halloween in den PS5-Charts auf Rang fünf für Gruselstimmung und landet damit sogar noch vor Ninja Gaiden 4. Pokémon-Legenden: Z-A kann da nur müde lächeln, der neueste Pokémon-Ableger bleibt das plattformübergreifend erfolgreichste Spiel der Woche.

In den Einzelcharts für Switch und Switch 2 hält Pokémon-Legenden: Z-A dabei die Super Mario Galaxy Collection (Switch) und Donkey Kong Bananza (Switch 2) auf Abstand und holt jeweils erneut die Krone. Auf PS5 gehören EA Sports FC 26 und Battlefield 6 die Spitzenpositionen. Auf Xbox Series sieht es genauso aus.

